Росіяни 10 місяців не можуть захопити Торецьк: яких втрат зазнав ворог

Військові Росії не можуть захопити місто Торецьк на Донеччині впродовж 10 місяців. Росіяни втратили близько 50 тисяч солдатів вбитими або пораненими за цей час.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресофіцера 100 окремої механізованої бригади, майора Сергія Хомінського в етері Суспільного.

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Що відомо про спроби росіян захопити Торецьк

За словами пресофіцера, окупанти не припиняють обстрілів ні вдень, ні вночі. Вони використовують усі можливі види зброї та вдаються до штурмових дій.

Ворог дуже стурбований тим, що він уже 10 місяців, всупереч прогнозам, які він сам робив, не може захопити місто Торецьк,

– підкреслив Хомінський.

Він додав, що окупанти втратили близько 20 тисяч вбитими, а загальні втрати склали близько 50 тисяч особового складу за цей час.

Пресофіцер зазначив, що росіянам потрібен Торецьк, тому що він відкриває дорогу на Костянтинівку, а вона – перше місто з поясу чотирьох міст неокупованого Донбасу (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ).

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що в окупантів навряд чи буде достатня кількість живої сили, матеріальних засобів і можливостей оперативного планування для того, щоб оточити Покровськ. Також їм буде важко значно просунутися в напрямку Костянтинівки в найближчі місяці.