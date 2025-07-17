У Росії не пройшов прорив на Сході та Сумщині: у ЦПД оцінили ситуацію на фронті
- Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що росіянам не вдалося здійснити прорив на Сході та Сумщині, незважаючи на заяви в інформаційному просторі.
- Військові мають переміщатися без техніки через насиченість фронту дронами, що ускладнює обвалення фронту.
- Бої залишаються складними, інтенсивність штурмів не спадає, а ворог продовжує діяти в розбитих населених пунктах.
Керівник ЦПД розповів про успіхи росіян на фронті. За його словами, здатність окупантів "обвалити фронт" – це доволі сумнівні заяви, що існують в інформаційному просторі.
Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
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Що в ЦПД кажуть про ситуацію на фронті?
Коваленко підкреслив, що попри всі гучні заяви російських пропагандистів, станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення.
У росіян не вийшов прорив, який вони планували на Сході й Сумщині,
– зауважив він.
Особливість сучасної війни полягає в тому, що військові мають переміщатися до лінії бойового зіткнення без техніки, а дистанція становить 15 – 17 кілометрів. Фронт настільки насичений дронами, і, наприклад, мотоциклів на всіх не вистачає, а техніка – легка мішень. Крім того, зараз дрони не шкодують на окремого солдата ворога.
"Тому заяви про здатність "обвалити фронт" від росіян доволі сумнівні й вони існують в інформаційному просторі, – підкреслив Коваленко.
Попри це, на фронті залишаються складні бої та не спадає інтенсивність штурмів. Місцями ворог повзе в розбитих населених пунктах.