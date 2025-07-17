У Росії не пройшов прорив на Сході та Сумщині: у ЦПД оцінили ситуацію на фронті

Керівник ЦПД розповів про успіхи росіян на фронті. За його словами, здатність окупантів "обвалити фронт" – це доволі сумнівні заяви, що існують в інформаційному просторі.

Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що в ЦПД кажуть про ситуацію на фронті?

Коваленко підкреслив, що попри всі гучні заяви російських пропагандистів, станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення.

У росіян не вийшов прорив, який вони планували на Сході й Сумщині,

– зауважив він.

Особливість сучасної війни полягає в тому, що військові мають переміщатися до лінії бойового зіткнення без техніки, а дистанція становить 15 – 17 кілометрів. Фронт настільки насичений дронами, і, наприклад, мотоциклів на всіх не вистачає, а техніка – легка мішень. Крім того, зараз дрони не шкодують на окремого солдата ворога.

"Тому заяви про здатність "обвалити фронт" від росіян доволі сумнівні й вони існують в інформаційному просторі, – підкреслив Коваленко.

Попри це, на фронті залишаються складні бої та не спадає інтенсивність штурмів. Місцями ворог повзе в розбитих населених пунктах.