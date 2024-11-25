Останні події на Запоріжжі свідчать, що війна в Україні не зайшла в глухий кут, – ISW

На Запоріжжі російські сили значно посилили наступ. ISW підкреслює, що ситуація на фронті змінюється швидше, ніж у 2023 році.

Нещодавні події на Запоріжжі вказують на те, що ситуація на фронті в Україні продовжує розвиватись. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Інститут з вивчення війни.

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Які деталі відомо про активізацію дій у війні в Україні

Російські війська нещодавно досягли певних успіхів у районах біля Вугледара та Великої Новосілки, що вказує на активізацію бойових дій. Ці здобутки росіян на лінії фронту в Донецькій області стали результатом не лише тактичних маневрів, а й певних вразливих місць у позиціях українських сил.

Протягом вересня 2024 року ворог значно пришвидшив свої наступальні операції, здобувши понад тисячу квадратних кілометрів на південному сході України, тоді як у 2023 році їхні досягнення були значно меншими. Росіяни змогли швидко захопити стратегічні точки, зокрема Катеринівку, Єлизаветівку та Іллінку, що дозволило їм здійснити нові наступальні операції в районі Вугледара та Великої Новосілки.

Зверніть увагу! Попри це, хоча російські війська і просуваються швидше, їхні дії не можна порівнювати з темпами їхнього наступу на початку повномасштабного вторгнення в березні 2022 року.

Також варто зазначити, що окупанти, незважаючи на окремі успіхи, не відновили маневровність, характерну для перших місяців вторгнення. Наразі це більше тактичні просування, які не досягли рівня масштабних операцій, що мали місце раніше.