Росіяни чекають на підсилення: як розвивається історія з "наступом на Запоріжжя"

Командування 20-ї загальновійськової армії противника продовжує наполегливі спроби розвинути свої останні тактичні успіхи на ділянці Макіївка – Терни, у напрямку Іванівка – Катеринівка та Іванівка – Зелена Долина.

Ситуація на Лиманському напрямку

Штурмові підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії намагаються прорватися у Катеринівку і закріпитися там практично без перерви. Крім того, ворог досить інтенсивно атакує у напрямку сіл Нове та Зелена Долина. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Однак після нещодавнього прориву в тактичній зоні на 7 кілометрів у бік Катеринівки та на 4 кілометри у бік Зеленої Долини, противник вже кілька днів не може просунутися далі у північному чи північно-західному напрямку. Як наслідок, у смузі сусідньої 3-ї МСД росіяни не можуть досягнути вагомого результату.

Варто зазначити, що 144-та МСД 20-ї ЗВА була введена в бій противником на цьому напрямку практично всім своїм складом.

Зараз стає зрозумілим сенс переведення основних зусиль командування 20-ї ЗВА з напрямку Іванівка – Колодязі на північ і північний захід від нього. Очевидно, тимчасово відмовившись від прориву у напрямку Лимана противник намагається "відрізати" виступ наших військ між Копанки та Катеринівку зусиллями 144-ї МСД 20-ї ЗВА та 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії, яка намагається наступати на північному фасі, у напрямках Райгородка – Чернещина та Першотравневе – Копанки.

У цьому контексті перегрупування двох частин зі складу 2-ї МСД та 4-ї ТД зі смуги 1-ї ТА до смуги 20-ї ЗВА зовсім не виглядає рутинним. Очевидно, що командування противника поспішає скористатися можливістю, що відкрилася у нього на Лиманському напрямку для розвитку своїх тактичних успіхів у смузі 20-ї ЗВА.

Судячи з усього, росіяни намагатимуться найближчим часом перекинути хоча б частину цих сил та засобів на плацдарм в районі Іванівки та ввести їх у бій з нього у північному та північно-західному напрямках.

Туманні перспективи "ривка на Костянтинівку"

Здається, що введення в бій командуванням противника частин і підрозділів 150-ї МСД зі складу 8-ї ЗВА, перекинутої сюди з колишнього Курахівського напрямку, не призвело до швидкого успіху. Причому ні в напрямку Нелипівка – Щербинівка, ні по рубежу Суха Балка – Олександропіль, хоча противник там і має просування.

Слід також підкреслити, що спосіб введення в бій 150-ї МСД видається досить дивним. Фактично, вона діє на напрямках, що суттєво розходяться, намагаючись наступати одночасно на північ та захід.

Цілком можливо, що це пов'язано зі станом 51-ї ЗВА, яка тривалий час веде виснажливі бої у Торецьку та на південь від нього. Не думаю, що нещодавно розпочате відведення/заміна низки підрозділів 132-ї ОМСБр противника на низці ділянок Торецького напрямку можна оцінювати як планове. Навряд чи це пов'язано виключно з початком процесу переформування цієї бригади в однойменну дивізію 51-ї ЗВА. Швидше за все, 132-га ОМСБр просто вже не в змозі ефективно наступати до Костянтинівки.

Зараз росіяни вже застосували підрозділи майже всіх частин 150-ї МСД на Торецькому напрямку:

68-го ТП,

163-го ТП,

102-го МСП

103-го МСП.

Те ж саме стосується і другої дивізії 8-ї ЗВА – 20-ї МСД, яка розгорнула частину своїх сил і засобів по рубежу від Воздвиженки до Кераміки. Теоретично її припхали сюди з метою посилення та забезпечення наступу окремих підрозділів 5-ї ОМСБр 51-ї ЗВА та 39-ї ОМСБр 68-го армійського корпусу.

Але зараз замість цього вона займається забезпеченням свого лівого флангу – намагається взяти під контроль район Єлизаветівки. Без цього подальші спроби просунутися на північ, в сторону Нової Полтавки і Тарасівки, очевидно, будуть пов'язані з небезпекою контратакувальних дій ЗСУ на її фланзі, практично ідентичних до тих, що зараз відбуваються на Покровському напрямку.

Судячи з усього, до цих дій вже залучена низка підрозділів 242-го МСП та 255-го МСП цієї дивізії разом із підрозділами 39-ї ОМСБр. Однак поки що росіянам так і не вдалося взяти Єлизаветівку. Крім того, підрозділи противника, які вийшли на трасу Покровськ – Бахмут у районі дорожньої розв'язки були відкинуті контратакою ЗСУ на південь від неї.

Тому зараз перспективи гіпотетичного "ривка на Костянтинівку" з півдня та південного сходу синхронно з діями на Краматорському напрямку по дирекції Часів Яр – Костянтинівка, які нібито заплановані ворогом на кінець квітня, видаються досить туманними.

Як розвивається російський "наступ на Запоріжжя"

Фактично темпи наступу противника у смузі 58-ї ЗВА у напрямках Долинка – Щербаки та П'ятихатки – Степове поки що впали до нуля. Хоча штурмові підрозділи 108-го десантно-штурмового полку7-ї десантно-штурмової дивізії продовжують інтенсивно та наполегливо атакувати, однак прорватися на північ від траси Кам'янське – Оріхів, на ділянці Степове – Щербаки, їм поки що не вдається.

За низкою повідомлень, командування 58-ї ЗВА підтягнуло в цей район пару батальйонів зі складу 100-ї окремої розвідувальної бригади (зокрема, й підрозділи ударних БпЛА). Однак ця інформація дещо "туманна".

Уже за три тижні активних боїв на цьому напрямку росіянам вдалося просунутися на 2 – 2,2 кілометра, взяти під контроль П'ятихатки, закріпитися на околицях сіл Степове, Малі Щербаки та Щербаки, а також підійти впритул до дороги. Втім всього цього ворогу вдалося досягти в перший тиждень своєї активізації, пізніше – темпи просування різко впали.

Судячи з усього, командування 58-ї ЗВА росіян розраховує найближчим часом отримати підсилення завдяки частинам зі складу так званої "Курської групи військ". А саме 56-й десантно-штурмовий полк може приєднатися до двох полків 7-ї десантно-штурмової дивізії, які вже розгорнуті в смузі 58-ї ЗВА. Там же може з'явитися вся 76-та десантно-штурмова дивізія. Або як альтернативний варіант – сюди може бути перегрупована одна з бригад морської піхоти.

До теми Росіяни просуваються на Півдні, а ЗСУ на Покровському напрямку, – ISW

Очевидним завданням окупантів, які атакують позиції ЗСУ в районі Щербаків, на мою думку, є хребет висот, розташований на захід від міста Оріхів. Контроль за ним дозволить противнику "накривати" своїми безпілотниками та артилерією дорогу від Оріхового на Комишуваху (тобто основну комунікацію всього Оріхівського району оборони ЗСУ).

Тому цілком ймовірно, що найближчим часом зусилля російського командування можуть бути перенесені з нинішнього "активного" сектора в смузі 19-ї МСД, на сусідній, розташований дещо східніший (наприклад, у напрямку Нестерянка – Новоандріївка).

На мою думку, той самий "наступ на Запоріжжя", про який нещодавно згадував наш верховний головнокомандувач, цілком може бути спробою обійти з флангів весь Оріхівський район оборони ЗСУ вже звичним для нас методом – фланговими обхідними "ударами". Один – з рубежу Щербаки – Нестерянка до висот на захід від Оріхового, другий – від рубежу Мирне – Новопокровка до висот, розташованим на схід від міста.