План окупувати Україну у 2022 році провалився: полковник ЗСУ пояснив проколи росіян

24 лютого Росія розпочала кривавий повномасштабний наступ на Україну. Світ не вірив у те, що Україна вистоїть, адже бачив величезну російську армію на різних напрямках. Проте ЗСУ відбили атаки ворога та продовжують виганяти окупантів з нашої землі. Полковник запасу пояснив проколи росіян на початку війні.

Про це 24 каналу сказав Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор. Він наголосив, що на початку вторгнення було помітно поставлене політичне завдання, яке неможливо виконати.

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Полковник пояснив проколи росіян на початку вторгнення

Ширина фронту станом на 24 лютого становила 2,4 тисячі кілометрів, де були задіяні російські війська. "А це просто нездійсненне та непосильне завдання російські армії навіть у її повній кількості", – вважає експерт.

За його словами, навіть якби було 2 мільйона росіян на 2 кілометри фронту, вони не змогли б завдання окупації України.

Але оскільки російські військові виконують будь-які завдання, вони почали це робити 24 лютого. І, розтягнувшись по ширині фронту, вони ніяк не могли виконати це бойове завдання. Тобто росіяни самі собі підставили підніжку на початку,

– пояснив Світан.

Полковник зазначив, що з військової точки зору таку кількість військ було оптимально використати для завдання – вийти по сухопутному коридору в Крим, не більше. І на його думку, таке завдання на той час окупанти дійсно могли виконати.

Роман Світан пояснив, чому в росіян не здійснився "план вторгнення":

з військової точки зору – це безглузде рішення, російські військові самі собі “вистрелили в голову”,

а з політичної точки зору – це просто непродумане рішення, основане швидше за все на механізмах, якими росіяни могли скористатися, маючи "своїх" людей в українському політикумі на початку війни.

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Спочатку тривали переговори. Росіяни хотіли вирішити питання політичним шляхом. Я б сказав, що українські політики хотіли здатися, але не вийшло через те, що армія була негативно налаштована до капітуляції, тому вони "не встигли здатися",

– пояснив Світан.

Військовий експерт сказав, що потім пішов зворотній механізм – українська армія відійшла на певні рубежі і почала виконувати свої бойові завдання – захищати державу та територіальну цілісність. Тож, ЗСУ почали знищувати російську армію.

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