Не лише Донеччина: росіяни просуваються на Харківщині і Запоріжжі, – огляд карти фронту від ISW

Триває російський наступ. Основні зусилля ворог зосередив на захопленні Донеччини. Водночас противник також проводить наступальні дії на Харківщині і Запоріжжі.

За даними Deep State, останнім часом ворог просунувся біля трьох сіл на Покровському напрямку. В Інституті вивчення війни оприлюднили власний звіт перебігу подій на фронті, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Донеччині – головному театрі бойових дій

Російські війська просунулися на південь від Часового Яру на Краматорському напрямку. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 31 січня.

Також окупанти просунулися на Покровському напрямку: на північний захід від Котлиного і на північній околиці Надіївки. Крім того, ворог мав успіх Новопавлівському напрямку. Там він просунувся на південь від Розлива (на південний захід від Курахового),

Натомість українські сили мали просування на півночі Торецька.

Перебіг бойових дій на Донеччині / Фото ISW

Яка ситуація Курщині, Харківщині і Луганщині

1 лютого окупанти продовжили наступальні дії на Курщині. Російські воєнні блогери стверджували, що загарбники просунулися поблизу Гуєво, Свердліково, і Миколаєво-Дарино, на 400 метрів біля Курилівки, і понад 150 метрів у Махнівці, але ISW не знайшло підтвердження цих заяв.

Упродовж 31 січня – 1 лютого ворог проводив обмежені наступальні дії поблизу Вовчанська. У Генштабі опублікували карту, на якій зазначено, що російські війська нещодавно просунулися до північного Зеленого (на північ від Харкова).

Також карта свідчить про успіх росіян на Куп'янському напрямку. Там ворог нещодавно просунувся на захід від Орлянки. Російське джерело стверджувало, що окупанти захопили Дворічну (на північ від Куп'янська), але ISW не знайшло доказів цій заяві.

Усупереч повідомленням ворожих блогерів аналітики також не спостерігали просування противника на Лиманському напрямку.

Обстановка на Курщині, Харківщині та Луганщині / Фото ISW

Росія має успіх на Півдні

Карта українського Генштабу за 1 лютого свідчить, що противник має просування на північний схід від Гуляйполя біля Ольгівського, на південний схід від Гуляйполя біля Степанівки, на південь від Гуляйполя біля Дорожнянки та на південний захід від Гуляйполя поблизу Загірного.

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Малої Токмачки (на північ від Роботиного).

Ситуація на Півдні / Фото ISW