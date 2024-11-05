Наступ Росії триває вже 13 місяців: чи близька Україна до обвалу фронту

В західних ЗМІ прогнозують, що прорив позицій біля Торецька може мати катастрофічні наслідки для оборони ЗСУ. А генерал-майор Дмитро Марченко, говорячи зокрема про Селидове, заявив, що український фронт на Донеччині "посипався".

Російська армія намагається максимально тиснути на ЗСУ. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в розмові з 24 Каналом зауважив, що нині ситуація на фронті для українського війська складна, однак не критична.

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Росія кидає в атаки велику кількість солдатів

Ступак зазначив, що на певних ділянках фронту українські захисники змушені відступати через шалений тиск російських окупантів. Він наголосив, що російська маса, яка навалилася, є величезною.

Хочеться вірити, що рано чи пізно цей наступ видихнеться, бо він вже триває 13 місяців. Я не погоджуюсь з тезою генерала Марченка про те, що фронт "посипався" чи коли Юліан Репке каже, що все "обвалилось". Так можна казати, коли тікають в капцях. Але такого немає, техніку і снаряди ніхто не залишає,

– зазначив Ступак.

Згідно з даними українського Генштабу, за добу станом на 5 листопада найбільше ворожих атак відбулось на Курахівському напрямку – 84, Лиманському – 32, Покровському – 22. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 11 авіаударів, зокрема, скинув 18 КАБів, здійснив 2 640 обстрілів, з них 95 – з РСЗВ, а також використав для ураження дрони-камікадзе у кількості 763.