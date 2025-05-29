Роблять ставку на 3 елементи: командир полку "Ахіллес" сказав, які дії росіян найзагрозливіші

Весняно-літня наступальна кампанія Росії фактично розпочалася. Вони зазнали дійсно болючих втрат серед бронетехніки, тому дещо змінили тактику ударно-штурмових дій.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що упродовж останніх місяців ворог наростив спроможності для ударно-штурмових дій. Водночас втрати Росії продовжують бути колосальними. Там бездумно втрачають живу силу та військову техніку.

Читайте також Продовжують накопичувати сили: вночі Росія намагалася прорвати кордон на Харківщині

Що відбувається на Харківщині

Як наголосив Федоренко, упродовж тривалого часу ворог пробував застосовувати легкоброньовану та броньовану техніку, щоб якнайшвидше доставити особовий склад на передню лінію фронту. Паралельно працюють ворожі дрони та керовані авіабомби.

Ця тактика не дала ворогу можливості повністю отримати бажаний результат. Якщо говорити про Харківщину, то Сили оборони України змогли заблокувати росіян на низці напрямків. Зокрема в районі Кругляківки, Загризового тощо. Також окупантам не вдається просунутися в напрямку Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться карту бойових дій

Ще давніше ворог просунувся поблизу Дворічної, яка на правому березі річки Оскіл. Однак українські підрозділи не дають можливості ворогу налагодити там понтонні переправи та забезпечити сталу логістику через річку.

Також ворог посилив штурми в районі Вовчанська. А в Липецькій громаді окупанти минулого тижня пішли в наступ трьома колонами броньованої техніки. Сили оборони успішно відбили цю атаку.

Росія тепер діє по-іншому

За словами військового, Росія поступово відмовляється від масованого застосування бронетехніки. Адже близько 80% з неї залишається спаленою на полі бою. Зараз Росія зосередилася на трьох елементах.

Найдешевший ресурс ворога – жива сила. Там залишається багато охочий йти воювати проти України за ті підйомні та потенційні виплати в разі загибелі. Другий ресурс – дрони. Ворог нарощує цю компоненту. Третій – дешевий транспорт, який дозволяв би максимально швидко добиратися до позицій. Це – мотоцикли,

– розповів Федоренко.

За ціною одного танка можна купити величезну кількість мотоциклів. Якщо на штурмові дії виїжджає 30 мотоциклів, то це щонайменше 50 піхотинців. Мотоциклів може бути й більше. Значну частину з них вдається знищувати, але деякі окупанти можуть прорватися до передньої лінії.

Тому зараз Сили оборони впроваджують низку заходів з підготовки поля бою в інженерному плані, аби не допускати швидких проривів ворога.

Паралельно ворогу вдається мобілізувати близько 30 – 35 тисяч росіян щомісяця. Умовно, щоб вибивати таку кількість окупантів, потрібно близько 60 тисяч FPV-дронів. Це не даватиме ворогу нарощувати ударно-штурмовий потенціал. Також потрібно ще у чотири рази більше дронів, щоб знищувати ворожих пілотів, логістику ворога, позиції тощо.

Нам є чим відбиватися. Завдяки підтримці від українського народу та від державних програм у нас є необхідна мінімальна кількість дронів для високоефективного виконання бойових завдань. Але пам'ятайте, що кожна гривня та кожен дрон є надзвичайно важливими.

Держава ніколи не зможе повністю перекрити потреби Сил оборони через занадто великий розмах війни. Тому важливо і надалі допомагати війську.