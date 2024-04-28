Росія планує наступ, а Україна може стабілізувати лінію фронту: у ISW проаналізували ситуацію

Росія активізувала свої зусилля із захоплення нових територій України. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, як може змінюватись ситуація на фронті.

Російські військові продемонстрували нерівномірну схильність до оперативних, тактичних і технологічних інновацій та навчання. Військове командування Росії, ймовірно, вчиться на минулих помилках оперативного планування в Україні.

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Україна може стабілізувати лінію фронту

Росія, ймовірно, проведе літню наступальну операцію з метою розтягнути та розгромити українські сили на більшій лінії фронту на сході України. Крім цього, російська армія змінила тактику авіаційних операцій в Україні завдяки масовому використанню керованих бомб, що дозволило літакам більш безпечно завдавати удари з тилу.

Ці бомби й надалі відіграватимуть критично важливу роль у підтримці російських наземних операцій цього літа, попри ймовірне покращення можливостей протиповітряної оборони України.

Російські війська продовжують розгортати технологічні інновації на всьому фронті в масштабах для підтримки наступальних поштовхів і, схоже, планують розгортання цих інновацій, щоб використати вразливі місця України та отримати переваги до того, як українські сили згодом адаптуються до них,

– вважають аналітики.

Росіяни можуть мати намір використовувати нові технологічні чи тактичні інновації саме на початку своїх літніх наступальних зусиль, щоб компенсувати перевагу України, яку вона отримає після прибуття допомоги від США. Водночас російські війська страждають від широко поширених тактичних невдач, і українські сили все ще зможуть використовувати ці невдачі, поки російське військове командування продовжує боротися з інтерналізацією та поширенням адаптацій на тактичному рівні.

Україна зможе нейтралізувати багато матеріальних обмежень та буде вживати заходів, щоб полегшити проблеми з живою силою, але Росія продовжуватиме шукати власні переваги, оскільки українські можливості покращаться.

Україна, ймовірно, зможе стабілізувати лінію фронту в найближчі місяці і, можливо, зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Ситуація на фронті до прибуття допомоги від США