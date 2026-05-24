Це неможливо, – військовий експерт сказав, що зупиняє Росію від агресії проти країн Балтії

Володимир Путін і Сі Цзіньпін зустрілися у Пекіні, перед тим на переговори до Китаю приїжджав американський лідер Дональд Трамп. Виникли припущення, що там обговорювали методи, як заблокувати частину західного світу, а Росія могла отримати свою роль у цьому сценарії.

Військовий експерт Сергій Грабський зауважив 24 Каналу, що сьогодні країна-агресорка немає сил і засобів для подібних дій і відвертання уваги. Говорити про те, що у "заручниках" Путіна можуть опинитися держави Балтії також не доводиться.

Дивіться також Після дронових атак Росія почала нову гру проти країн Балтії

Чи можливий наступ Росії на країни Балтії?

За словами військового експерта, у найближчі місяці сценарій вторгнення Росії в інші країни є неможливим. Ми не бачимо перекидання військ, які можуть становити загрозу Балтійському регіону. Наприклад, під час російських військових навчань "Запад-2025" сили перемістили за 2 місяці. До того ж мовилось лише про 20 тисяч бійців.

Виникає питання, скільки часу доведеться витратити на перекидання 180-тисячного угруповання. Саме стільки упродовж 11 місяців назбирала сил Росія біля кордону з Україною перед початком вторгнення.

"Також треба розуміти, що чисельність російських сухопутних військ становить 900 тисяч. На території України воює 740. Чи треба пояснювати, що основні зусилля сухопутних військ уже розгорнули проти України? Без зменшення інтенсивності бойових дій Росія не зможе собі цього дозволити", – наголосив Сергій Грабський.

Чи можливий напад Росії на країни Балтії: дивіться відео

Скільки росіянам знадобиться ресурсів?

У країнах Балтії загальна кількість усіх військовослужбовців не перевищує 36 тисяч. Але на їхній території розміщені контингенти США, Великої Британії та Німеччини. Також є ще один нюанс на який мало хто зважає.

Відповідно до стандартів НАТО контингенти, які розміщені на території конкретної країни, перебувають в оперативному підпорядкуванні Генерального штабу цієї країни. Так ми підвищуємо кількість Збройних Сил, зокрема бойових підрозділів ще приблизно на 5 тисяч,

– пояснив військовий експерт.

Для проведення наступальної операції, за прогнозами реального часу, Росія має зосередити щонайменше вдвічі більше військ. Умовно кажучи, це 100-тисячне угруповання. Говорити про окремі локальні операції також можна, але навряд чи у них є сенс без далекоглядної стратегічної мети.

"Сьогодні Росія не має стільки ресурсів. У їхніх гарнізонах на півночі та в районі Кольського півострова укомплектованість військових частин складає від 18 до 25%. Це заперечує можливість проведення таких операцій", – підкреслив Сергій Грабський.

Ба більше, у найближчі місяці Росія не має можливості провести мобілізацію. Білоруська армія також нічим не допоможе Путіну, спроможностей у неї немає. Тож, без зменшення бойових дій в Україні, про нову військову операцію росіян точно не мовиться.

Росія провокує країни Балтії: що відомо?

Росіяни вибухнули новими погрозами у бік Латвії. У Кремлі заявили, що ця країна нібито допомагає Україні завдавати ударів по Росії. Ба більше, вигадали інформацію, що українські оператори дронів нібито перебувають у Латвії і звідти запускають цілі.

Українське МЗС обурилось такими заявами. Там наголосили, що росіяни лише хочуть дестабілізувати ситуацію в регіоні Балтії. Також ворог готує підґрунтя для нових операцій.

Неспокійно через дії росіян і в Литві. Через атаку російських безпілотників у Вільнюсі 20 травня оголошували повітряну тривогу. Зокрема свої робочі місця довелося покинути керівництву країни. У столиці оголосили червоний рівень загрози.