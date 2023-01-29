Техніку та мобілізованих підвозять постійно, – Гайдай про імовірний наступ Росії на Луганщині

Російські загарбники, на жаль, мають достатньо живої сили, щоб йти вперед у наступ. В американському Інституті вивчення війни попереджають, що це може статися у Луганській області.

Це прокоментував глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Гайдай зазначив, що ворог постійно підвозить резерви як техніки, так і особового складу. Однак говорити, що у росіян готовий "ударний кулак" поки ще зарано. Глава Луганської ОВА припустив, що основні сили новомобілізованих якраз в лютому закінчать навчання і тоді вже їх привезуть на Луганщину.

Все буде залежати від того, що буде відбуватися з деокупацією на той момент, коли привезуть додаткові резерви. Бо наразі на Луганщині з Харківського напрямку ситуація важка, але контрольована. Крок за кроком, метр за метром наші Сили оборони просуваються вперед,

– наголосив Сергій Гайдай.

Він пояснив, що з боку Донецької області, в Білогорівці наші захисники міцно тримають позиції, а на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх.

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