Росія накопичує сили для наступу на Покровському напрямку, – ОСУВ "Хотиця"
- Росія нарощує військові сили на Покровському напрямку, намагаючись прорвати оборону українських військ.
- Українські сили успішно стримують атаки та знищують переважаючі сили противника в декількох населених пунктах.
Російські війська продовжують нарощувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск та знищують переважаючі сили противника.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
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Яка ситуація на Покровському напрямку?
Російські війська намагалися використати свою чисельну перевагу, щоб прорвати оборону українських захисників в районах таких населених пунктів:
- Родинське;
- Новоекономічне;
- Новоукраїнка;
- Лисівка;
- Котлине;
- Звірове.
Крім того, українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Удачного, Муравки, Філії та Дачного.
"Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що війська просунулись на ділянці фронту між Костянтинівкою та Покровськом. За його словами, мета окупантів – взяти Покровськ у напівоточення.
Водночас Трегубов зауважив, що наразі відсутня загроза прямого штурму Покровська, адже російське командування усвідомлює, що втратить значну кількість піхоти та техніки. Щоб цього уникнути, ворог намагається обійти місто.