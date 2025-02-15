Найважчий день у 2025 році: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Росіяни наступають, а українські захисники дають рішучу відсіч. За добу відбулося 250 бойових зіткнень.

У порівнянні з минулою добою противник значно активізував зусилля, загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази. Найбільш активні окупанти на Покровському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Сили оборони відбили російський штурм біля Великої Новосілки: у мережі з'явилося відео

Яка ситуація на різних ділянках фронту

На Харківському напрямку противник 5 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані. Бій триває в районі Вовчанська, ситуація контрольована.

На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, де українські захисники зупинили 26 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

На Сіверському напрямку 5 ворожих штурмів відбили українські захисники, ще п'ять боєзіткнень тривають дотепер, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Сили оборони відбили 24 атаки загарбників, п’ять боєзіткнень продовжуються.

На Торецькому напрямку 17 разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та Кримського, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку окупанти 67 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Наші захисники зупинили 47 штурмову дію противника. Бої тривають у двадцяти локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших захисників в районах Зеленівки, Розливу, Нового Комара, Новосілки та Великої Новосілки. Чотирнадцять боєзіткнень не вщухають до цього часу.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки, успіху не мав.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили 8 безрезультатних спроб противника атакувати позиції українців.

На Курському напрямку загарбник з початку доби 9 разів вдавався до наступальних дій, всі атаки ворога відбито.

У Deep State зазначають, що 15 лютого став найважчим днем на фронті у 2025 році. 250 атак ворога за добу – це ще не остаточні цифри, точні будуть на 8 ранку. Втім, вже зараз, можна говорити про значну інтенсивність противника. Аналітики підкреслили, що основна активізація окупантів була на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямку.