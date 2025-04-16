Чи будуть військові КНДР наступати на Сумщину чи Харківщину: що кажуть у ГУР

Росія продовжує залучати у війну проти України громадян інших країн. Нині найбільше залучено найманців з Північної Кореї, які можуть бути залучені до наступу російських окупаційних військ на Харківську та Сумську області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка для японського мовника NHK.

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Чи відправить Росія військових КНДР у наступи

Наразі Сили оборони України вже ліквідували близько 5000 військових КНДР під час бойових дій. Ще близько 6000 найманців беруть участь у боях на Курщині.

Черняк вважає, що північнокорейських військових Росія може залучити до наступальних дій на Харківську та Сумську області. Він зауважив, що раніше військові Кім Чен Ина наступали та йшли на штурми великими групами, однак після величезних втрат почали відправлятися на атаки малими групами, а інколи – по двоє.

Важливо. В інтерв'ю для LB, яке опублікували 9 квітня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Про це свідчить кількість атак, яка зараз зросла вдвічі.

Крім того, представник ГУР повідомив, що війська КНДР вже "еволюціонували" – покращили свою підготовку та змінили тактику. Зокрема північнокорейські солдати опанували використання БпЛА та засоби РЕБ, а також активно переймають досвід російських солдатів на полі бою.

Відтак, цілком ймовірна їхня участь у наступальних операціях Кремля.

До слова, раніше у ЗМІ повідомили, що КНДР поставила Росії понад 15 800 контейнерів з боєприпасами з серпня 2023 року по березень 2025 року, що зробило її критично важливим постачальником для Кремля. Завдяки цим поставкам російська армія отримала від 4,2 до 5,8 мільйона боєприпасів.