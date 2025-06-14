Звільнення Андріївки в Сумській області: що кажуть в ISW про заяву Зеленського

У суботу, 14 червня, під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ відновили контроль над Андріївкою на Сумщині. В Інституті вивчення війни оцінили ситуацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 14 червня. Там не змогли верифікувати твердження президента.

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Що відбувається на Сумщині

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, 14 червня російські війська продовжували наступальні операції в Сумській області, але не досягли засвідчених успіхів.

Окрім того, серед непідтверджених даних – заява Зеленського про звільнення села Андріївка та військового оглядача Костянтина Машовця про просування українських оборонців на кілометр поблизу Олексіївки та Андріївки.

До слова, ресурс DeepState відображає населені пункти як окуповані.

Яка ситуація в Сумській області: дивіться на карті DeepState

Нагадаємо, ворог намагається розширити так звану "буферну зону" – росіяни просуваються в напрямку сіл північно-східної частини Сумщини – зокрема Юнаківки, Новомиколаївки та Олексіївки.

За словами Машовця, протягом останніх 2 діб ЗСУ контратакували на окремих ділянках і змогли відсунути передові сили окупанта, місцями на півтора кілометра.