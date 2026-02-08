Росія готується до нового масштабного наступу: в ISW розповіли, коли це може статися

Ситуація на фронті свідчить про підготовку Росії до нового етапу війни, який може охопити одразу кілька напрямків на півдні та сході України. Аналітики фіксують ознаки того, що Кремль робить ставку на силовий сценарій.

Росіяни готуються використовувати стратегічні резерви. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

Коли може выдбутися масштабний наступ?

За даними аналітиків, російське військове командування планує розгорнути масштабні наступальні дії в літній період, використовуючи стратегічні резерви, формування яких триває з минулого року.

В ISW зазначають, що підготовка до наступу підтверджує відсутність у Москви реальної зацікавленості в припиненні війни та готовність продовжувати бойові дії. Водночас експерти наголошують на серйозних проблемах Росії з ресурсами.

Зокрема, наявні резерви можуть виявитися недостатніми для досягнення поставлених цілей, а постійні втрати особового складу ускладнюють проведення тривалих та інтенсивних операцій.

У звіті ISW також зазначається, що наразі російські війська залишаються на рівні тактичних дій і не демонструють значних успіхів на ключових напрямках, що ставить під сумнів здатність Кремля реалізувати плани щодо масштабного наступу в найближчі місяці.

Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?