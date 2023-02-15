Наступ Росії неминучий: Резніков розповів, чи вистачить нам озброєння, щоб відбити його

Україна готується до майбутнього наступу Росії. І, як запевнив міністр оборони Олексій Резніков, у нашій країні ніхто не сидить просто так, очікуючи нової активності з боку ворога.

Очільник оборонного відомства підкреслив, що Україна готова відбивати російську навалу. Але паралельно наша держава працює над тим, щоб отримати ще більше необхідного озброєння.

Дивіться також Київ не впаде, Росія не переможе: як Захід хоче підготувати Україну до контрнаступу

Готові відбивати навалу, – Резніков

"Ми, як-то кажуть, не сидимо, нічого не роблячи. Ми давно організували постачання боєприпасу від країн НАТО як військово-технічну допомогу, так і уклали контракти на 2023 рік, щоб забезпечити системність постачання", – підкреслив Резніков.

Він зауважив, що постачання озброєння є та буде. Водночас зазначив, що під час війни завжди буває так, що чогось, та й не вистачає. Водночас точно не можна говорити, що ситуація критична, і що не вистачатиме боєприпасів для відбивання російської навали.

Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу – то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні (14 лютого – 24 Канал) також говорили на засіданні Рамштайну,

– додав він.

Зброї буде ще більше

Журналісти дізналися, що США готують новий пакет військової допомоги. Загальна його сума складатиме 10 мільярдів доларів. Він дозволить отримати нашій державі необхідне для того, щоб протистояти наступу з боку Росії, який може от-от початися.

Неназвані офіційні особи США, з якими спілкувалися журналісти, зауважили, що на нас невдовзі очікують кілька оголошень з адміністрації Байдена. З їхньою допомогою Вашингтон прагнутиме донести до Кремля важливий меседж: нашу державу продовжуватимуть непохитно підтримувати.

Зауважимо, що мовитиметься про комплексний підхід. Це означає, що Україна отримає додаткове озброєння. Крім того, на Росію планують накласти нові санкції. Водночас очікувати на винищувачі F-16 найближчим часом не варто. Принаймні у найближчому пакеті допомоги їх точно не буде.