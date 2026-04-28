Попри невдачі та втрати: Росія планує наступ та поповнення війська, – Зеленський

Російське керівництво готує нові наступальні операції та планує збільшити чисельність своїх військ. Водночас Україна зосередилась на посиленні втрат противника та розвитку дронових можливостей.

Про це інформує президент Володимир Зеленський.

Які наміри має Росія на найближчий час?

Під час зустрічі із главою держави керівник ГУР Олег Іващенко повідомив, що українська розвідка має документи російського Генштабу, які свідчать, що у Росії визнають неможливість виконання поставлених вищим керівництвом завдань. За його словами, нині оборонці знищують наступальний потенціал російської армії – безповоротні втрати окупантів становлять близько 60% від загальних втрат.

Та навіть попри розуміння та статистику політична верхівка країни-агресорки продовжує планувати нові наступальні дії та готуватись до мобілізації населення задля поповнення особового складу.

Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії,

– пише Зеленський.

Тож нині, каже президент, Україна має ключові завдання, серед яких: збільшення безповоротних втрат ворога, посилення використання дронів на фронті та розширення ударів по російському оборонному й нафтовому сектору.

Глава держави заявив, що проінформує союзників Києва про подальші плани Москви проти країн НАТО, а також про спроби втягнути у конфлікт та реалізацію російських завдань Білорусь.

Важливо! Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів 24 Каналу, що дії росіян на фронті виказують підготовку до поновлення наступальних дій вздовж лінії фронту. За словами Черняка, російські війська стягують піхоту до своїх крайніх позицій, аби атакувати "в лоб". Водночас можливо, що окупанти спробують обійти позиції Сил оборони з флангів, аби відрізати від тилу.

Яка ситуація на фронті: останні новини

На Лиманському напрямку ворожі війська намагаються просуватись малими піхотними групами, однак мають проблеми із логістикою. Для їхнього вирішення окупанти змушені використовувати живу силу, так званих "віслюків". Тобто солдати на собі несуть боєкомплекти чи провізію майже такої ж ваги, як вони самі, долаючи понад 20 кілометрів.

Водночас українські військові повідомляють про укріплення лінії оборони від Київського водосховища до Сум, аби попередити раптові атаки ворога.

Аналітики ISW у своєму звіті зазначають, що Росія тепер зазіхає не лише на Донеччину. У плани Кремля також входять:

Харківська,

Дніпропетровська,

Миколаївська,

Одеська області.

Втім, 27 – 28 квітня російські війська не досягнули жодних успіхів на фронті.