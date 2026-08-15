Взимку Путін може почати новий наступ і посилити удари по цивільній інфраструктурі, – NYT

Росія може перейти до нового масштабного наступу взимку, посиливши удари по позиціях і цивільній інфраструктурі. На тлі нестачі в України засобів протиповітряної оборони Москва, ймовірно, спробує скористатися вразливістю Києва.

Про це повідомили в NYT.

Чи зможе Росія взимку почати новий наступ?

Західні чиновники та аналітики очікують, що війна може стати ще більш руйнівною взимку. За їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про новий наступ на українські позиції та цивільну інфраструктуру.

У виданні зазначили, що однією з головних проблем для України залишається дефіцит засобів протиповітряної оборони. У Москві можуть розраховувати, що це дозволить завдати масштабніших ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Також на Заході не виключають нової мобілізації в Росії. Водночас Кремль може відкласти це рішення до парламентських виборів, які мають відбутися у вересні.

Європейські чиновники, за інформацією NYT, не вважають, що Путін наразі готовий до серйозних переговорів. Вони очікують, що основну роль у можливих перемовинах із Москвою відіграватимуть США.

При цьому в Європі побоюються, що Вашингтон і Москва можуть домовитися про Україну без участі європейських країн. Тому європейські чиновники наполягають на тому, щоб їхні позиції враховували під час будь-яких майбутніх домовленостей.

За словами чиновників, Путін прагне встановити повний контроль над Донбасом. Якщо Росії не вдасться досягти цієї мети до осені 2027 року, ймовірність початку серйозних переговорів може зрости.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін хоче зробити ставку на вирішальний зимовий наступ проти України. За словами експертів, економіка Росії перебуває у глибокій кризі, а сам очільник Кремля дедалі більше впадає у відчай.

Старша наукова співробітниця Програми з питань Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марія Снєгова вважає, що після невдалого весняного наступу Кремль, ймовірно, розглядає масштабну ескалацію взимку, щоб завдати максимальної шкоди Україні.

За її словами, ці атаки можуть бути навіть масштабнішими, ніж торік, коли російські війська щодня запускали рекордну кількість дронів і ракет по об'єктах цивільної критичної інфраструктури.