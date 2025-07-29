Тут ворог посилив наступ: Сирський назвав несподіваний загрозливий напрямок фронту
- Головнокомандувач Олександр Сирський особисто контролює загрозливі напрямки фронту.
- Здійснюються заходи для посилення оборони, щоб не допустити ворога ближче до Запоріжжя.
Уздовж усієї лінії фронту точаться пекельні бої. Головнокомандувач Олександр Сирський тримає на особливому контролі ситуацію на найбільш загрозливих напрямках.
Серед них – Запорізькій. Хоча тут порівняно менше боєзіткнень, ніж на інших ділянках, противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам'янське, активно застосовуючи КАБи, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи, передає 24 Канал із посиланням на заяву генерала.
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Яка ситуація на Запорізькому напрямку?
У зв'язку з активізацією ворога на Запорізькому напрямку генерал побував у підрозділах, які тримають там оборону. Сирський заслухав доповіді командирів про наявні потреби і проблеми та віддав відповідні розпорядження для їх вирішення.
Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя,
– наголосив Головком.
Нагадаємо, що нещодавно Російські війська просунулися на заході Запорізької області, наближаючись до позицій, з яких можуть обстрілювати Запоріжжя зі ствольної артилерії. Геолокаційні дані показують, що російські сили перебувають на відстані 7 кілометрів від Приморського та 11 кілометрів від Беселянки.