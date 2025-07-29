Уздовж усієї лінії фронту точаться пекельні бої. Головнокомандувач Олександр Сирський тримає на особливому контролі ситуацію на найбільш загрозливих напрямках.

Серед них – Запорізькій. Хоча тут порівняно менше боєзіткнень, ніж на інших ділянках, противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам'янське, активно застосовуючи КАБи, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи, передає 24 Канал із посиланням на заяву генерала.

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Яка ситуація на Запорізькому напрямку?

У зв'язку з активізацією ворога на Запорізькому напрямку генерал побував у підрозділах, які тримають там оборону. Сирський заслухав доповіді командирів про наявні потреби і проблеми та віддав відповідні розпорядження для їх вирішення.

Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя,

– наголосив Головком.

Нагадаємо, що нещодавно Російські війська просунулися на заході Запорізької області, наближаючись до позицій, з яких можуть обстрілювати Запоріжжя зі ствольної артилерії. Геолокаційні дані показують, що російські сили перебувають на відстані 7 кілометрів від Приморського та 11 кілометрів від Беселянки.