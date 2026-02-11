Росія просунулася на сході і заході однієї з областей України: огляд фронту від ISW
- Російські війська просунулися на Сумському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.
- Українські сили просунулися в північній частині Нового Донбасу, на схід від Добропілля.
Окупанти продовжують наступальні дії на різних напрямках фронту. На жаль, ворогові вдається просуватися вперед, хоч і ціною великих втрат.
Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, окупанти просунулися на 4 напрямках, а Сили оборони – на одному.
Дивіться також Залишились без "вух" та "очей": полковник запасу пояснив істерику воєнкорів про контрнаступ ЗСУ
Що відомо про ворожі та українські успіхи на фронті?
Російські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Сумської області. Геолоковані кадри за 9 лютого свідчать, що ворог пройшов уперед на південь від центральної частини Костянтинівки (на північ від міста Суми).
Агресор нещодавно мав успіх у Костянтинівсько-Дружківському тактичному районі.
Геолоковані кадри за 5 і 9 лютого показують просування російських військ у центральній частині Плещіївки та на північний захід від Іванопілля (обидва населені пункти – на південний схід від Костянтинівки).
Російські війська нещодавно просунулися на Гуляпільському напрямку. Знімки, опубліковані 10 лютого, свідчать, що противник захопив Залізничне (на захід від Гуляйполя).
Окупанти також просунулися й на Оріхівському напрямку. Як показують знімки за 10 лютого, ворог мав успіх на південно-західних околицях Новоандріївки (на південний захід від Оріхова).
Тим часом українські сили нещодавно просунулися в Добропільському тактичному районі.
Знімки за 9 лютого показують просування наших військ у північній частині Нового Донбасу (на схід від Добропілля).
Де змінилася лінія фронту / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
На Слов'янському напрямку російські сили змогли перетнути окремі ділянки замерзлої річки Сіверський Донець і продовжують просочування вздовж річки з району Серебрянського лісництва. Окупанти активніше застосовують дрони-"камікадзе" та інші типи БпЛА, а також дистанційне мінування, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації.
Ситуація на Покровському напрямку загострюється. Російська піхота, ймовірно, просочується в північну частину Покровська. Через це в'їзд до міста вже суттєво обмежений. Активні та хаотичні штурми тривають не лише в Покровську, а й біля Гришиного. Там окупанти намагаються зайти в населений пункт. Росіяни посилили удари керованими авіабомбами по українських позиціях. У Родинському російські військові діють малими групами, намагаючись просунутися вглиб оборони та виявити українських операторів дронів. За даними DeepState, Родинське є останнім населеним пунктом, через який можливий вихід із Мирнограда, і противник це враховує у своїх діях.
Український 8-й десантно-штурмовий корпус 9 лютого повідомив, що 22 російських військовослужбовці нещодавно намагалися просунутися газопроводом поблизу Яблунівки (на північний схід від Сум), однак українські сили ліквідували всіх, крім одного.
Російські мілблогери поширюють інформацію про нібито контрнаступ ЗСУ на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей, але в ЗСУ спростовують ці заяви.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що вже близько тижня російські війська активно перекидають і накопичують особовий склад та підрозділи на Запорізькому напрямку. Раніше подібне зосередження сил фіксували переважно в районі Гуляйполя, однак зараз це вже не єдина ділянка. Росіяни також концентрують війська поблизу Оріхова та Василівки