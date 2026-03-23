Ще не наступ: генерал-лейтенант у відставці пояснив, що стоїться за посиленням дій РФ на фронті

Росія активізувала механізовані атаки для пошуку слабких місць в українській обороні перед очікуваним весняно-літнім наступом. Втім, підготовка суттєво ускладнилася через рекордні втрати.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що стратегічні цілі Росії незмінні, хоча наступальний імпульс вже значно ослаб.

Дивіться також: Росія може готувати нову масовану атаку: полковник запасу припустив, коли завдадуть удару

Наскільки реалістичні плани Росії щодо наступу?

Американський інститут вивчення війни вважає, що частина механізованих атак є розвідувальними операціями для виявлення слабких місць. Фіксуються й інші ознаки підготовки Росії до нового наступу.

Протягом останнього місяця СОУ проводили контратаки у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також Лиманському напрямку. Але це не послабило підготовку росіян до широкомасштабного наступу – вони просто були змушені нейтралізувати ці контратаки,

– сказав Романенко.

З грудня втрати противника перевищують поповнення, що суттєво ускладнює підготовку до наступу. Втім, з покращенням погоди та доріг росіяни активізувалися: останні 3 – 4 доби фіксують наступальні дії на рівні рот із застосуванням бронетехніки.

На думку експерта, переговори є лише виставою для Трампа, адже Росія прагне продовжувати бойові дії й надалі, щоб реалізувати плани з захоплення чотирьох областей, спираючись на незаконні конституційні зміни.

"Друга мета Росії – створення буферних зон до 20 кілометрів на Харківщині та Сумщині. Наскільки їм вдасться це реалізувати буде залежати від того, чи накопичать вони достатньо сил", – пояснив Романенко.

Важливо! Росія 19 березня спробувала наступити на Лимансько-Борівському напрямку, куди залучили танкову та загальновійськову армії. Проте зазнали значних втрат і провалили задачу вже за чотири години.

Що ще відомо про втрати ворога?