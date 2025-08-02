Українські захисники щодня нищать ворога на фронті та тримають під вогневим контролем усі напрямки, з яких росіяни намагаються йти на штурми. Таким чином окупанти не здатні захопити Часів Яр у Донецькій області "з коліс".

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника 11-го армійського корпусу Збройних Сил України Дмитра Запорожця в етері телемарафону.

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Що в ЗСУ кажуть про штурми ворога?

Речник 11-го армійського корпусу розповів, що російські загарбники тривалий час намагалися штурмувати Часів Яр лобовими атаками. Зокрема, ворог намагався штурмувати через канал "Сіверський Донець".

За його словами, Україна наразі не контролює цей канал, але він залишається в зоні вогневого ураження, окупанти знищуються.

Фізично ми цей район не контролюємо, але іде контроль за допомогою FPV-дронів та артилерією. Тому говорити, що у противника є якісь шанси з коліс взяти ту решту Часового Яру, яка під нашим контролем, то це не схоже на такі традиційні флангові кліщі, які він застосовує відносно інших населених пунктів,

– пояснив військовий.

Він згадав про провальний російський штурмовий "перформанс" 30 липня: техніку росіян було виявлено ще задовго до виходу в район бойового зіткнення у мікрорайоні Північний.

Нагадаємо, що наразі у Часовому Ярі постійно тривають бої. Частину міста контролюють Сили оборони України, частину – російські окупанти. Лінія зіткнення там більш-менш незмінна.