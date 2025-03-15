Чи є загроза наступу на Суми: у ЦПД розповіли про ситуацію в прикордонні
- Росіяни накопичують сили для атаки на Сумщину, але це не означає, що буде наступ на Суми.
- Владімір Путін намагається затягнути процес з припинення вогню, яке запропонували США.
Росіяни накопичують сили та готуються до атаки на Сумщину. Однак це не означає, що ворог готує наступ на Суми.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.
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Яка ситуація в прикордонній зоні Сумської області
За словами Коваленка, в прикордонній зоні Сумської області росіяни дійсно готуються до більш активних дій. Зокрема, вони накопичують сили, щоб атакувати Сумщину.
Не треба плутати це з наступом на Суми – ворог діє в прикордонні, зазнає втрат від Сил оборони, але готується до нових ударів,
– наголосив очільник ЦПД.
Також Коваленко зазначив, що глава Кремля Владімір Путін робить це для того, аби затягнути процес з припинення вогню, яке запропонували США.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що інформація про оточення українських військових на Курщині – брехня. Він також підтвердив, що росіяни готуються атакувати Сумську область.