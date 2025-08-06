Українські військові зайшли в тил окупантів у Сумській області. Бійці підрозділу "Тимур" ліквідували понад 330 росіян, ще 550 – поранені.

Українські сили зупинили російський наступ на Сумщині. Про це інформує 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Читайте також Готую одразу два сюрпризи окупантам, – новий командувач ДШВ про ситуацію на Сумщині

Що відомо про спецоперацію ГУР?

На Сумському напрямку українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію та зупинити російське просування. За інформацією української розвідки, чергову успішну спецоперацію провів елітний підрозділ "Тимур".



Карта бойових дій / The Telegraph

Бійці проникли в тил ворога і знищили понад 330 російських солдатів у ближньому бою. Ще понад 550 окупантів поранені.

Українська розвідка опублікувала відео з кадрами бойової операції, під час якої наші оборонці зачищають позиції окупантів на Сумському напрямку, працюють артилерія та гранатометники, військові знищують окупантів за допомогою FPV-дронів і точних авіаційних ударів.

Ця операція порушила ланцюги постачання противника, а перехоплені переговори окупантів свідчать про паніку та страх росіян продовжувати бойові дії. Вони відкрито висловлюють небажання виконувати накази й вигадують причини, щоб уникнути зіткнення з українськими оборонцями.

До слова, раніше Росія намагалася створити так звану "буферну зону" вздовж північно-східного кордону України. Втім, українська армія не лише зупинила наступ, а й відбила кілька населених пунктів.

Ситуація на Сумщині залишається напруженою, але контрольованою. Українські сили продовжують стримувати ворога та завдавати точкових ударів по його тилах.