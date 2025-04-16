Навіть у страшному сні не уявляли: що суттєво ламає плани росіян

Українські військові перебувають на території Курщини та Бєлгородщини та сковують там великі сили противника. Водночас ворог не полишає спроб організувати наступ на Харківщину та Сумщину.

Україна показала Росії, що може воювати на її території. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що присутність Збройних Сил психологічно тисне на ворога

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Як Україна змінила плани ворога

"Ми привчили росіян, що можемо бути на їхній території. Це те, чого вони навіть не уявляли у страшних снах – ні пересічні росіяни, ні їхнє військово-політичне керівництво", – зауважив Іван Тимочко.

Колись цей психологічний фактор змусив росіян піти на суттєві поступки значно меншій країні – Чечні. Вона проявила ініціативу й почала виходити за межі своєї території вглибину Росії. Це призвело до підписання мирної Хасавюртської угоди.

Тому наша присутність на території Росії – це фактор, який ламає наратив про непереможність країни-агресорки й наратив про те, що Путін може контролювати ситуацію,

– наголосив Іван Тимочко.

Якщо говорити про військово-політичний ефект, то відомо, що Росія планує наступати Харківщину та Сумщину. Такі стратегічні задуми ворог мав і раніше. Але Україна їх випередила, спланувавши Курську операцію.

"Наше перебування на Курщині та Бєлгородщині змушує росіян вносити корективи у свої плани. Вони змушені тримати тисячі солдатів на цих ділянках, бо відчувають там загрозу", – додав Іван Тимочко.

Тому зараз ми можемо сковувати значно меншими силами велику кількість російських військ на їхній території.