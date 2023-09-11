Вибухи у Кривому Розі, неспокійна ніч у Бєлгороді: хронологія 565 дня війни

Україна протистоїть повномасштабній російській агресії 565 днів. Наразі українські військові ведуть насту на кількох напрямках фронту, мають успіх – закріплюються на зайнятих рубежах.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, перемоги на дипломатичному полі станом на 11 вересня, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

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