Вибухи у Кривому Розі, неспокійна ніч у Бєлгороді: хронологія 565 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній російській агресії 565 днів. Наразі українські військові ведуть насту на кількох напрямках фронту, мають успіх – закріплюються на зайнятих рубежах.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, перемоги на дипломатичному полі станом на 11 вересня, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
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Українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, це підтвердила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. За словами Маляр, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами. Під атакою ворога – Кривий ріг, вдруге за добу. У Повітряних силах попередили про запуск дронів у напрямку Кривого Рогу, а згодом і про ракетну небезпеку. Близько 7:40 у місті пролунали вибухи, це підтвердив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, що на Донеччині. Захисники витісняють окупантів із зайнятих ними позицій, а також закріплюються на досягнутих рубежах. У ранковому зведенні Генштабу повідомили про жорсткі бої на цьому напрямку. Водночас окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безрезультатно. Фіксували спроби ворога у районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області. У Кривому Розі лунали вибухи під час повітряної тривоги. Моніторингові групи писали про пуски ракет, ймовірно - Х-59, з літаків Су-34. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки ударних безпілотників. Відбій повітряної тривоги у Дніпропетровській області оголосили о 05:23, а вже о 05:41 голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що "все нормально" та пообіцяв зранку прокоментувати ситуацію в місті. У російському Бєлгороді було чути серію потужних вибухів. Зокрема, про потужні звуки повідомляли у Яковлевському районі області. Місцева влада заявила про атаку дронів. У Великій Британії затримали помічника депутата парламенту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Затримання китайського шпигуна у парламенті Британії можна вважати серйозною ескалацією з боку Пекіна. У Кривому Розі поховали українського воїна Сергія Бондаренка, який боровся з окупантами. Українцю було 46 років. Влітку 2022 року він брав участь у звільнені Архангельського Херсонської області. Героя не стало 6 вересня 2023 року в Херсонській області в районі тимчасово окупованої Нової Каховки. Президент Володимир Зеленський в інтервʼю виданню The Economist заявив, що він та його команда мають бути готові до тривалої війни, яку розв'язала Росія проти України. За його словами, не зумівши швидко підкорити нашу державу, Путін налаштований виснажити її та рішучість її партнерів. Путін прагне перетворити Україну на дисфункціональну, знелюднілу державу, біженці з якої створюють проблеми в Європі. Однак тим часом сама Росія є крихкою.
Сили оборони звільнили частину Опитного
Генштаб оновив статистику втрат ворога
У багатьох областях оголосили повітряну тривогу
ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки
Росія атакувала Кривий Ріг
У Бєлгороді потужні вибухи
У Парламенті Британії затримали китайського шпигуна
Загинув боєць Сергій Бондаренко
Зеленський висловився про тривалу війну з Росією
Українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, це підтвердила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.
За словами Маляр, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.
У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами. Під атакою ворога – Кривий ріг, вдруге за добу.
У Повітряних силах попередили про запуск дронів у напрямку Кривого Рогу, а згодом і про ракетну небезпеку. Близько 7:40 у місті пролунали вибухи, це підтвердив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.
На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, що на Донеччині. Захисники витісняють окупантів із зайнятих ними позицій, а також закріплюються на досягнутих рубежах. У ранковому зведенні Генштабу повідомили про жорсткі бої на цьому напрямку.
Водночас окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безрезультатно. Фіксували спроби ворога у районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.
У Кривому Розі лунали вибухи під час повітряної тривоги. Моніторингові групи писали про пуски ракет, ймовірно - Х-59, з літаків Су-34. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки ударних безпілотників.
Відбій повітряної тривоги у Дніпропетровській області оголосили о 05:23, а вже о 05:41 голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що "все нормально" та пообіцяв зранку прокоментувати ситуацію в місті.
У російському Бєлгороді було чути серію потужних вибухів. Зокрема, про потужні звуки повідомляли у Яковлевському районі області. Місцева влада заявила про атаку дронів.
У Великій Британії затримали помічника депутата парламенту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Затримання китайського шпигуна у парламенті Британії можна вважати серйозною ескалацією з боку Пекіна.
У Кривому Розі поховали українського воїна Сергія Бондаренка, який боровся з окупантами. Українцю було 46 років. Влітку 2022 року він брав участь у звільнені Архангельського Херсонської області. Героя не стало 6 вересня 2023 року в Херсонській області в районі тимчасово окупованої Нової Каховки.
Президент Володимир Зеленський в інтервʼю виданню The Economist заявив, що він та його команда мають бути готові до тривалої війни, яку розв'язала Росія проти України.
За його словами, не зумівши швидко підкорити нашу державу, Путін налаштований виснажити її та рішучість її партнерів. Путін прагне перетворити Україну на дисфункціональну, знелюднілу державу, біженці з якої створюють проблеми в Європі. Однак тим часом сама Росія є крихкою.