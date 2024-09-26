"Там справжнє пекло": що чекає на Вугледар найближчим часом

Ворог суттєво збільшив інтенсивність наступу на Донеччині, а ключовими напрямками залишаються Торецький, Покровський та Курахівський. Попри серйозні втрати, окупанти з усіх сил намагаються захопити Вугледар.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що визначальним чинником, який впливає на перебіг подій, є ресурси. Наразі у противника їх достатньо, але жодна армія не може продовжувати наступ безперервно.

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Чи очікувати оперативної паузи на фронті

Від середини жовтня 2023 року російська армія постійно є в стані наступу. Військова наука стверджує, що масштабні наступальні операції проводяться упродовж 3 – 6 місяців, але ми бачимо, що противник наступає майже 11 місяців поспіль.

У серпні 2024 року очільник ГУР Кирило Буданов стверджував, що приблизно до 7 жовтня росіяни мають використати свій запас і будуть змушені взяти оперативну паузу. Станеться так чи ні ми дізнаємось за півтора – два тижні.

Зараз, дивлячись на карту бойових дій, не спадає на думку сказати, що у ворога закінчуються ресурси. Надто інтенсивно йдуть бойові дії. На трьох основних напрямках Росія зосереджує головні зусилля, але й на інших ділянках фронту про оперативну паузу чи затишшя говорити не доводиться,

– зазначив Владислав Селезньов.

Ворог наступає всюди, де має хоч примарну можливість чи варіант на успіх.

Що відбувається в районі Вугледара

Там ворог має тотальну перевагу в артилерії, авіації та інших засобах, які активно використовує. На жаль, в України не достатньо ресурсів, щоб завадити окупантам скоювати такі атаки на наших оборонців.

Я бачив відео, яке зняли в районі Вугледара, – там суцільне пекло. Ворог активно використовував артилерійську та авіаційну компоненту, щоб буквально розібрати на молекули всі багатоповерхівки, які є в цьому населеному пункті,

– підкреслив військовий експерт.

Він додав, що в найближчій перспективі ми, ймовірно, почуємо про маневрову оборону у виконанні українських Сил оборони. Адже в таких умовах неможливо тримати позиції. З відкритих джерел стало відомо, що окупанти майже зімкнули кільце навколо нашого гарнізону, який втримує Вугледар.

Ситуація біля Вугледара: дивіться на карті

Відтак перед командуванням постає питання, що робити далі. Можна продовжувати утримувати квадратні кілометри або рятувати особовий склад, який виконує там завдання. Адже Вугледар перебуває під тиском ворожої армії вже 2 роки.

Я думаю, буде ухвалене раціональне рішення. Життя і здоров'я наших воїнів є пріоритетною метою. Але втративши контроль над Вугледаром, ми втрачаємо можливість введення артилерійського вогню по залізничному сполученню, зокрема по залізничному вузлу Волноваха,

– підкреслив Владислав Селезньов.

Тоді ворог здобуде певні логістичні можливості для постачання військових вантажів для свого угруповання на півдні Донецької області. Це стане серйозним викликом не лише для нашого угрупування, яке діє в західній частині Донеччини, але й для військ, які захищають територію Запорізької області.

Якщо станеться так, що до початку жовтня у ворога справді закінчаться запаси й він буде змушений брати паузу – це стане для нас чудовою нагодою підтягнути сили та побудувати інженерні фортифікації, щоб далі тримати оборонні рубежі. Якщо цього не буде, то нас чекають дуже складні часи.

Нестача ресурсів – найважливіший чинник

З відкритих джерел ми бачимо доволі скромні показники, якщо порівнювати з 2023 роком. Під час підготовки української армії до масштабного контрнаступу на півдні Запорізької області транш військово-технічної допомоги від уряду США складав 15 мільярдів доларів. Зараз суми значно менші.

"За результатами зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського ми очікуємо на транш, але це буде менше, ніж рік тому. Отже, саме ресурси є визначальним чинником, який може змінити ситуацію. Немає ресурсів – голіруч воювати з ворожими танками неможливо", – наголосив військовий експерт.

Як осінь вплине на ситуацію біля Вугледара

Найближчими днями мають початися осінні зливи, але проблема полягає в тому, що ми не маємо сталих маршрутів, логістичних шляхів, за допомогою яких відбувається забезпечення нашого гарнізону.

Дорога прострілюється російськими окупантами, тому фактор погодних умов скоріше за все буде діяти несприятливо саме на наш бік,

– зауважив Селезньов.

До того ж останнім часом ворог дедалі частіше вдається до так званих "м'ясних" чи піхотних штурмів. Він менше використовує бронетехніку, зокрема танки. А завдяки підтримці артилерії та авіації досягає визначених планів та цілей. Варто пам'ятати, що противнику байдуже не втрати і він готовий діяти за будь-яку ціну.

"Тому, я не думаю, що зміна погодних умов докорінно вплине на ситуацію. Треба бути готовими до поганих новин не лише з району Вугледара, але й придивлятися до Селидово в районі Торецька. Бо ворог наполегливо суне вперед", – підсумував військовий експерт.