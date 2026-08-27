Росіяни намагаються просунутися до Запоріжжя через осушене Каховське водосховище, – NYT

Російські військові прагнуть використати дно висохлого Каховського водосховища як прихований коридор для наступу в напрямку Запоріжжя. Після руйнування ГЕС територія колишньої заплави поросла густими чагарниками, очеретом та верболозом, перетворившись на складну ділянку фронту.

Про це пише The New York Times.

Як росіяни хочуть використати територію колишнього Каховського водосховища?

Дно колишнього резервуара перетворилося на суцільний ліс, який розділяє українські та російські війська. Щільна висока рослинність суттєво ускладнює роботу аеророзвідки, адже дрони не спроможні ефективно моніторити ситуацію крізь зарості.

За інформацією українських захисників, окупаційні підрозділи завели на територію водосховища сотні військовослужбовців. Вони вже встигли завезти необхідне спорядження, організувати пости спостереження та створити пункти концентрації особового складу.

Як зазначив командир батальйону "Братство" Олексій Середюк, на цій ділянці триває постійне взаємне полювання.

Ми шукаємо їх, а вони шукають нас,

– підкреслив військовий.

Бійці батальйону "Братство" повідомили про один із бойових епізодів, що стався в грудні. Розвідувальний загін українських військових виявив російські сили, які закріпилися на скелястому виступі над водосховищем.

Унаслідок зіткнення українські бійці ліквідували чотирьох загарбників та взяли в полон ще двох осіб. Олексій Середюк зауважив, що саме завдяки таким рейдам удається отримувати важливі розвіддані стосовно подальших планів ворога.

Нагадаємо, кореспондент із Запоріжжя в ефірі 24 Каналу розповів, що на Запорізькому напрямку українські військові продовжують знищувати російську техніку, особовий склад і порушувати логістику окупантів. Дронарі 65-ї бригади виявляють позиції та маршрути постачання противника, після чого завдають по них ударів, ускладнюючи росіянам підвезення боєприпасів і техніки.

На Гуляйпільському напрямку росіяни намагаються просунутися поблизу Воздвижівки, Добропілля, Чарівного, Новоселівки, Білогір'я та Лугівського. Водночас інтенсивність штурмів тут останнім часом зменшилася – замість кількох десятків атак на добу фіксують близько десяти.

Натомість на Оріхівському напрямку російські війська дещо активізувалися. За даними Генштабу, окупанти чотири рази намагалися просунутися в районах Новоандріївки, Лук'янівського та Малої Токмачки, однак успіху не мали. Попри зміну інтенсивності боїв на різних ділянках, росіяни продовжують тиснути на українські позиції та шукати можливості для просування.

Зазначимо, за даними ISW , На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжували наступ, однак просування не зафіксовано. Українські військові активно використовують дрони для ураження російської піхоти. На західному напрямку Запорізької області українські сили просунулися або зберегли свої позиції.