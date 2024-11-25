Кілька днів тому ворог намагався прорвати оборону на Запоріжжі, – начальник Генштабу

ГУР МО України доповідало, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення ворожих сил. Кілька днів тому окупанти намагалися прорвати там оборону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича в інтерв'ю "ТСН Тиждень".

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Ситуація на Запорізькому напрямку

Баргилевич повідомив, що декілька днів тому росіяни намагалися прорвати оборону Запорізького напрямку.

Ми знали про наміри противника, тому завдали превентивних ударів по наземних підрозділах противника, завдяки чому їм не вдалось досягти своєї мети,

– зазначив він.

Додамо, The Economist пише, що українська розвідка вважає, що Росія готується до штурму Запоріжжя, яке за 30 кілометрів від фронту. Розвідники зазначають, що російські окупанти вже можуть зібрати близько 130 тисяч військових для атаки. Зазначимо, що наприкінці 2022 року Путін оголосив всю область частиною Росії, попри те, що фактично контролював лише третину території.