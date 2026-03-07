Операція тривала 3 місяці: у ГУР показали відео, як зупиняли наступ на Запоріжжя

На Запоріжжі було зупинено наступ Росії. Комплексна оборонна операція на цьому напрямку триває уже впродовж трьох місяців.

Над цим працюють підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України. Про це пише ГУР.

Дивіться також ЗСУ виганяють ворога з Дніпропетровщини та Запоріжжя, – ISW

Що відбувається на Запоріжжі?

Розвідники мали мету зірвати наступальні плани окупантів та не допустити їхнього просування до обласного центру.

Під час активних дій було ліквідовано понад 300 загарбників вбитими та пораненими. Окрім того, на 39 осіб поповнився обмінний фонд України.

Воєнні розвідники системно б'ють по ворогу дронами та артилерією.

Через це у нього з'являються логістичні проблеми. Тож все частіше окупанти відмовляються від штурмових дій на цьому напрямку.

Дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах та убезпечити Запоріжжя.

– зауважили у ГУР.

Бойові дії на Запоріжжі: дивіться відео

Ситуація на фронті: останні новини