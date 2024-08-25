У 3 штурмовій бригаді показали початок свого наступу на Харківщині: потужне відео

Сили оборони України днями пішли у наступ на Харківщині. Третя штурмова бригада показала кадри початку своїх наступальних дій.

Відео зняте на камеру GoPro одного з українських захисників. На ньому видно, як наші військовослужбовці одразу після десантування перейшли у вогневий контакт.

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Потужне відео наступу ЗСУ на Харківщині

Бійці висадилися поряд з окопами росіян.

Окопна лінія, хай роз*буть її нах*й!

– чутно на відео.

У 3 ОШБр розповіли, що ворожий кулеметник відкрив загороджувальний вогонь, щоб наші бійці не підійшли до ворожих окопів.

Російські снаряди розривалися поруч із нашими військовими.

У бригаді пообіцяли, що й надалі будуть ділитися деталями та кадрами харківського наступу.

Додамо, що раніше речник 3 ОШБр Олександр Бородін розповів, що наразі ситуація на Харківщині стабільна, ЗСУ продовжують утримувати звільнені рубежі. Росіяни намагаються контратакувати, але безуспішно.

Втім, особливо ситуація на цьому напрямку не змінилась. Але через втрату позицій росіянам довелося залучати більше ресурсів та змінювати тактику, а це серйозно вплинуло на них.

Як ЗСУ наступають на Харківщині: дивіться відео