Бійці ДШВ показали епічні кадри нового наступу у Курській області

На початку лютого Сили оборони почали новий наступ у Курській області. У мережі показали кадри того, як відбувалися наступальні дії підрозділів ДШВ та інших складових Збройних сил.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління комунікацій Командування ДШВ у фейсбук.

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Як відбувався наступ у Курській області

У тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення, десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області.

В результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення,

– повідомили захисники.

Військові показали кадри того, як відбувалися успішні наступальні дії.

Наступ ДШВ на Курщині: дивіться відео

До слова, раніше у ДПСУ розповіли, що росіяни після нового наступу ЗСУ на Курщині змінили поведінку на кордоні. Якщо раніше ворог намагався підійти до кордону України по флангах, то зараз уже не робить цього, бо побачив, що розширити зону активних бойових дій не вдасться.