"Початок кінця Путіна": експрацівник СБУ назвав головні цілі нового наступу ЗСУ на Курщині

Нещодавно українські військові розпочали неочікувані для росіян наступальні дії у Курській області. Ворог був змушений реагувати.

Є кілька завдань, які можуть досягнути Сили оборони у новому наступі. Детальніше про них 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, пояснивши, що є і військова, і політична складова дій українських військових.

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Цілі нового наступу на Курщині

Британське видання The Telegraph заявило, що Курська операція може стати "початком кінця Владіміра Путіна". Журналісти зауважили, що російський фронт на Курщині сьогодні виглядає дуже хитким. Сили оборони планомірно продовжують "полювати" за російськими військовими та завдають ворогові серйозних втрат.

Я ділю цю операцію 70/30: 30% – це військова мета, решта – виключно політика. Військовими цілями може бути відвертання уваги російського генштабу та війська від інших напрямків, зокрема й Курського, де росіяни хотіли дотягнутися до Суджі та перерізати наше сполучення,

– зазначив Іван Ступак.

Новий наступ Сил оборони на Курщині також може бути елементом зміщення уваги росіян зі Сходу України, де точаться найгарячіші бої. Наразі, однак, окупанти продовжують тиснути, зокрема, у Донецькій області.

Зверніть увагу! Початок нових наступальних дій СОУ на Курщині все ж змусив ворога реагувати. У Нацгвардії повідомили, що Росії довелося перекидати додаткові підрозділи у Курську область. Зокрема, на півночі Харківщини, вздовж кордону із Сумською областю та інших ділянках фронту росіяни зменшили свою активність.

"Політична мета – це нова спроба продемонструвати світові, що Путін слабкий, його влада слабка, що вони не можуть захистити себе. Також, на мою думку, це намагання вищого політичного керівництва України дати українцям бодай якісь позитивні новини з фронтів, адже росіяни лиш тиснуть", – додав Ступак.

Водночас Курська операція має низку очевидних переваг. Все ж це перенесення війни на території ворога, і росіяни тепер бомблять свою територію й своїх громадян. Очевидно, що місцеві це розуміють, як і свого часу це бувало у Бєлгороді. Хоч і зробити з цим нічого не можуть, адже бояться наслідків.

Нагадаємо, що днями бійці 61 Степової бригади успішно відбили атаку росіян поблизу Суджі. Українська артилерія та дрони знищила групу росіян.