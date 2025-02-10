Росіяни змінили поведінку на кордоні після нового наступу ЗСУ на Курщині, – ДПСУ

Росіяни активно криють вогнем Сумщину. Для ударів по Україні ворог найбільше використовує артилерію та БпЛА. А російська авіація стала частіше бити і по Чернігівщині.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Нагадаємо, Курській операції уже пів року, а днями розпочався новий наступ ЗСУ.

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Яка ситуація на кордоні після нового наступу ЗСУ на Курщині

Нестандартних ситуацій немає на Сумщині, та й загалом на кордоні, сказав Андрій Демченко.

Раніше росіяни намагалися підійти до кордону України по флангах у межах Курської операції. Але зараз уже не роблять цього, бо побачили, що розширити зону активних бойових дій не вдасться.

На жаль, Сумська область потерпає від обстрілів найбільше.

В тих місцях, де Сили оборони ведуть наступальну операцію за межами кордону, звісно, кількість обстрілів зменшується. Ворог не може там активно застосовувати артилерію,

– сказав речник ДПСУ.

Кілька днів тому в ДПСУ заявили: у 2025 році російські ДРГ уже двічі намагалися проникнути на територію України в Сумській та Харківській областях.