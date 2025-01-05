Росіяни бідкаються на контратаки ЗСУ у Курській області: що відомо на цей час

5 січня російські Z-воєнкори повідомили, що українські сили на Курщині пішли в контрнаступ. Атаки з боку ЗСУ підтвердили і в Центрі протидії дезінформації, а також в Офісі президента.

Що відомо про перебіг подій на Курщині, де в серпні 2024 року ЗСУ вдалося створити плацдарм, розповідає 24 Канал.

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16:24, 05 січня ЗМІ показали карту ймовірного просування ЗСУ у Курській області За даними журналістів, ЗСУ 5 січня, як повідомляють, атакували села Бердин і Велике Солдатське в Курській області Росії. 16:22, 05 січня Станом на 16:00 у Генштабі повідомили про 42 бойових зіткнення на Курщині, 12 з яких тривають досі. Офіційного підтвердження від ЗСУ щодо просувань у Курській області немає. 16:19, 05 січня Як коментували активізацію ЗСУ в Україні Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко визнав, що ЗСУ здійснили атаки на кількох напрямках у Курській області. Він стверджує, що це "стало несподіванкою" для ворога. Коротко відреагував на події у Курській області голова Офісу президента Андрій Єрмак: Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує,

– написав він у телеграмі. 16:17, 05 січня У міністерстві оборони Росії наступ українських військ не визнали та назвали успіх Сил оборони лише "контратакою для призупинення наступу" окупантів. Також відомство заявило про знищення української техніки артилерією та авіацією. Втім, "чомусь" на тлі активізації ЗСУ на Курщині туди прибув заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров. 16:14, 05 січня Паралельно з'явилася інформація, що й російські сили пішли у контрнаступ на Курщині, зокрема в районі Малої Локні – Миколаївки. Про це, наприклад, написав волонтер Сергій Стерненко: "Одночасно на Курщині противник також здійснює наступальні дії у напрямку державного кордону. Наразі без значних просувань, але є тенденція до нарощування зусиль". 16:10, 05 січня Загарбники писали про удар ЗСУ у районі Великого Солдатського, і припускали, що він – найімовірніше відволікаючий. Також з'являлася інформація на ворожих пабліках про захоплення українськими силами частини Черкаського Порічного і висадку десанту у Бердіні. Писали окупанти й про атаку ЗСУ на Леонідове на Новоіванівку. Ворог вказував на успішну роботу української РЕБ, яка "буквально пригвоздила до землі" російських дронщиків. 16:07, 05 січня Вранці 5 січня російські воєнкори заявили про спробу контрнаступу ЗСУ на Курщині. Пропагандисти повідомляли, що основна атака станом на ранок точиться північніше траси Суджа – Курськ. "Місце концентрації сил ЗСУ Черкаське Порічне, куди масово із Суджі підвозиться піхота на броні", – розповідали росіяни.

Нагадаємо, що на початку осені 2024 року окупанти розпочали контрнаступальні дії у Курській області. За даними Reuters, станом на кінець листопада Україна втратила понад 40 відсотків території на Курщині. Президент Зеленський зазначав, що ворог поспішає вибити звідти українські сили до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року.