ЗСУ контратакують, а російські блогери лають Кремль: огляд фронту від ISW

Росіяни продовжують наступальні дії на Донеччині. Втім, дії українських військових зривають ворожі плани.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, жодна зі сторін не досягла підтвердженого просування.

Яка ситуація на різних напрямках фронту?

Куп'янський напрямок

Окупанти 9 та 20 вересня продовжували наступ у напрямку Куп'янська, але підтверджених успіхів не мали. Водночас українські військові контратакували на схід від Западного.

19 вересня з'явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові перебувають біля Дорошівки на північ від Куп'янська. В ISW не змогли підтвердити, коли саме було знято відео та чи справді на ньому росіяни.

Джерело, яке відстежує дії російського угруповання "Захід", спростувало інформацію про захоплення Дорошівки. За його даними, російські військові намагалися просунутися біля Дорошівки, Тищенівки та Западного, але лише кільком військовим вдалося проникнути в Тищенівку.

Водночас один із російських військових блогерів заявив про захоплення Западного, просування на схід від села та проникнення російських військових у східну частину Дорошівки.

Лиманський напрямок

Російські війська 19 та 20 вересня продовжували наступати в напрямку Лимана, але не просунулися. Українські сили проводили контратаки в цьому районі.

Російські військові блогери також критикують заяви Кремля про нібито значне просування біля Лимана.

Один із них спростував твердження Міноборони Росії про зачистку українських військових у Святогірську та Лимані. За його словами, Святогірськ розташований щонайменше за 20 кілометрів від лінії фронту, а Лиман російські війська не контролюють.

Водночас Володимир Путін раніше заявляв, що росіяни захопили Святогірськ 1 вересня.

ISW не має доказів присутності російських військ у Святогірську чи Лимані.

Українські сили протягом останніх місяців проводили контрнаступальні дії на цьому напрямку та ліквідували раніше створений російський виступ на північ від Лимана.

Костянтинівський напрямок

Російські військові нещодавно намагалися проникнути на північний захід Костянтинівки.

Як свідчать геолоковані дані за 19 вересня, українські сили завдали удару по будівлі, куди проникли росіяни.

Добропільський напрямок

Групи російських військових намагаються просуватися до Світлого, Ганнівки, Кучерового Яру та інших населених пунктів, однак не можуть закріпитися.

Українські дрони виявляють і знищують більшість малих ворожих груп.

За даними військового оглядача Костянтина Машовця, росіяни навіть збільшили такі групи з 2 – 3 до 10 – 12 військових, але це не допомагає їм закріпитися.

Зокрема, окупанти намагалися накопичити піхоту та до 30 легких машин біля Затишка для подальшого наступу на Білицьке. Українські військові виявили цю техніку та знищили її ще до початку атаки.

Росіяни також не змогли закріпитися у Вільному та Новому Донбасі, що ускладнює їхнє просування до Добропілля зі сходу.

Водночас один із російських військових блогерів заявив про просування окупантів на північний схід від Сергіївки та на південь від Райполя.

Олександрівський нарямок

За даними ISW, окупанти проникли до південно-західної частини Андріївки. Про це свідчать кадри, опубліковані 2 вересня та геолоковані 20 вересня. Водночас наразі невідомо, чи залишаються російські військові в Андріївці.

Що відбувається на фронті / Карти ISW