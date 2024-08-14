Світан припустив, чи можуть ЗСУ піти в наступ на Півдні до кінця літа

Російські пропагандисти бідкаються, що Україна може розпочати масштабніший наступ на окупований Крим наприкінці літа – початку осені. У цій операції імовірно будуть застосовані винищувачі F-16, які Україні передали західні партнери.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що такі дії цілком логічні, адже дозволять розтягти сили противника по лінії фронту. На Північному напрямку – у Курській області розпочався перший етап наступу, а наступний може бути на Півдні.

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Перспективний напрямок

Наступальна операція на окупований Крим дозволить розширити фронт до 1,5 тисячі кілометрів, і тоді ворог буде змушений перекидати сили одразу на дві ділянки, знімаючи їх з основних напрямків, де зменшиться щільність військ.

Зараз ГУР разом з СБУ, ВМС України та ССО проводять операції на Кінбурнській косі та Тендрівській косі, здійснюють рейдові атаки на лівий берег Дніпра у нижній течії. Також не спокійно в окупованому Скадовську.

Кінбурнська коса – Олешки – Скадовськ – цей трикутник можна легко відсікти, і там може з'явитися приблизно 60 кілометрів нового фронту. Тоді росіянам, щоб не потрапити у "котел" на Кінбурнській косі, доведеться звідти піти. Тому цей напрямок один з перспективних, і наступ на ньому може бути здійснений після операції на Курщині,

– зауважив військовий експерт.

Україна готувалась до наступу на Півдні та форсуванню Дніпра у 2023 році, але росіяни, на думку полковника запасу ЗСУ, щоб нівелювати цю можливість ВСУ, підірвали Каховську ГЕС. Через цей наступ був перенесений і може відбутися зараз.

Якщо українські сили матимуть достатню кількість сил та засобів, то зможуть виконати такий маневр. До того ж цього року маємо підтримку авіації. А для наступальної операції на укріплені позиції ворога обов'язково потрібна підтримка з повітря, щоб їх розбити,

– зазначив Роман Світан.

Нагадаємо, що бійці ГУР 12 серпня встановили українській прапор на Кінбурнській косі. Вона залишилася єдиною окупованою частиною Миколаївської області під час контрнаступу українських сил в листопаді 2022 року.