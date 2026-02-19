Скористалися перевагою: OSINT-аналітик розкрив, як ЗСУ вдалося досягти успіху біля Гуляйполя
- Українським військам вдалося досягти успіху біля Гуляйполя, скориставшись обвалом зв'язку у росіян через втрату доступу до Starlink.
- Російські війська були дезорганізовані, що дозволило українській армії ефективно використати ситуацію для проведення наступальної операції.
Силам оборони вдалось скористатися перевагою на Запорізькому напрямку, де росіяни мали завдання завдати потужного удару нашим військовим. Україна досягла успіху біля Гуляйполя. Це зірвало плани військового командування противника.
Нещодавно окупанти втратили доступ до Starlink. Це зруйнувало їхню вже налагоджену методику наступу. OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, що українським військовим вдалось скористатися тим, що у росіян стався повний обвал зв'язку.
Про успіхи Сил оборони біля Гуляйполя?
Віталій Кононученко зазначив, що зараз росіяни вже шукають методи, як налагодити свій зв'язок на фронті, але коли наша армія починала наступальну операцію під Гуляйполем, то у противника була дуже погана ситуація із комунікацією, через відключення Starlink.
Яка ситуація поблизу Гуляйполя: карта
Росіяни були повністю дезорганізовані й не мали чіткої координації між підрозділами, які займали ту ділянку фронту. Тому можна констатувати, що ми скористалися перевагою, яка була,
– сказав OSINT-аналітик.
Він наголосив, те, що нашим військовим вдалося зібрати сили та організувати наступ на Гуляйпільському напрямку – це великий успіх.
Важливо! Українські військові провели тактичний контрудар на Гуляйпільському напрямку, зірвавши плани росіян і не допустивши прориву оборони. Як пояснив полковник запасу ЗСУ Роман Світан, ворог перекидав резерви, щоб вийти до траси Донецьк – Запоріжжя та створити загрозу українським гарнізонам, однак активні дії Сил оборони стабілізували фронт. Надалі, за його словами, ключовим завданням є закріплення на вигідних рубежах і системне виснаження противника.
З огляду на всі проблеми, які є зараз в українській армії, це дуже показово і цінно, що Сили оборони змогли ефективно використати відключення Starlink для противника та відвоювати деякі території.
Що зараз відбувається на Запорізькому напрямку?
Сили оборони на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей 9 лютого 2026 року розпочали локальні наступальні дії. Стало відомо, що наші війська утримують позиції біля річки Гайчур. Такі дії розпочались для зміцнення оборони.
Росіяни прагнуть захопити Гуляйполе, але зазнають там значних втрат. Окупанти намагаються перегрупуватись на Запорізькому напрямку, щоб досягти успіху, але Сили оборони вже знищили значну кількість ворожих сил.
На Гуляйпільському напрямку тривають інтенсивні бої. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, це одна з найважчих ділянок фронту – там щодня відбуваються десятки боєзіткнень, зокрема й у самому Гуляйполі. Спроби противника просунутися до Приморського та в бік Оріхова завершилися для нього значними втратами.