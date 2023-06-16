Наступають одразу на кількох напрямках, – Маляр про контрнаступ Сил оборони на Півдні

Українські військові продовжують звільняти землі нашої держави від російських окупантів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що на Півдні України наші війська наступають одразу на кількох напрямках.

Маляр також уточнила, що на Півдні Сили оборони мають тактичний успіх. Крім цього, наші бійці не втратили жодної позиції на фронті.

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Маляр розповіла про ситуацію з наступом ЗСУ на Півдні

Заступниця очільника Міноборони наголосила, що в південних областях нашої країни українська армія веде активні наступальні дії. На цих напрямках Сили оборони поступово звільняють населені пункти та закріплюються.

Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до 2 кілометрів (звільнили ЗСУ – 24 Канал) на кожному напрямку,

– зазначила Маляр.

Попри це, вона підкреслила, що на Бердянському і Маріупольському напрямках росіяни стягують війська з інших напрямків та збільшують вогневий вплив. Українські захисники також стикаються з суцільним замінуванням полів, які закладають окупанти.

Маляр зазначила, що наразі Сили оборони проводять як наступальні, так і оборонні операції. Зокрема, наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога.

Що зараз відбувається на східних рубежах оборони України

Ганна Маляр розповіла, що на Сході російська армія намагається витіснити наші війська із займаних позицій. Крім цього, ворог веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.

За словами заступниці очільника Міноборони, на Бахмутському напрямку інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Попри це, наші війська продовжують наступати на окремих ділянках, займаючи панівні висоти на підступах до міста-фортеці.

"Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших Сил оборони", – наголосила вона.

Наостанок Маляр зауважила, що на Сході противник зараз тримає значну кількість сил. Також росіяни продовжують нарощувати своє угруповання, переміщуючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

Що відомо про наступальні дії ЗСУ