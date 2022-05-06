"Наступна зупинка": окупантам у Маріуполі не вдається викорінити українську мову

Одним із головних ворогів російських окупантів в Україні – мова. Росіяни активно намагаються викорінити все українське. Черговий символ незламності опору українців зафіксували у Маріуполі.

В окупованому Маріуполі російські загарбники дозволили відновити роботу єдиному з двох цілих автобусів. Це вони представили як помпезну перемогу росіян.

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Ворог не може викорінити українську мову в Маріуполі

Проте цей захід супроводжувала диверсія зі сторони так званих мовних диверсантів "нацбатальонів Маріуполя". На табло в єдиному автобусі тимчасово окупованого міста помітили повідомлення українською мовою. Йдеться про фразу "Наступна зупинка".

Окупанти не можуть викорінити українську мову / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Трохи про ситуацію у Маріуполі

Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу повідомив, що російська війська, які кинули на Маріуполь, держава-агресорка вирішила відвести у північну частину міста. Однак ворог не припиняє обстрілювати українське місто з артилерії та завдавати авіаційних ударів.

До того ж росіяни цинічно готуються провести у майже до тла зруйнованому місті так званий "парад" з нагоди 9 травня. Туди прислали чиновника з адміністрації Кремля Сергія Кирієнка та рупора пропаганди Володимира Соловйова.

Ворог планує зробити так, щоб Маріуполь став "серцем" його урочистих заходів. Тож з вулиць міста максимально оперативно забирають тіла вбитих містян та наводять лад у центрі: розбирають завали та нерозірвані боєприпаси.

Жахливі вбивства українців

Водночас російські загарбники не припиняють катувати та вбивати громадян України. Однієї із жертв окупантів став український захисник Дан Звоник, який був чемпіоном країни з карате. За словами матері, військовий потрапив в полон противника біля центральної прохідної "Азовсталі" у Маріуполі.

20 квітня так звана "народна міліція" окупованої Донецької області оприлюднила відео з українським військовим. Після жахливих тортур чоловіка вбила, а потім подзвонили його мамі та їй фото вбитого сина. Це сталося 29 квітня.

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