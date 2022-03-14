Наступні 2 – 3 тижні будуть визначальними, – у МВС сказали, що треба чекати від Росї

Плани Володимира Путіна повністю провалилися. Тому наступні тижні війни будуть вирішальними.

Окупанти вдаватимуться до нових кроків. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Зверніть увагу У Маріуполі та в Ізюмі вдалося зробити невеликий контрнаступ, – Денисенко

Які плани в окупантів

"Напевно, наступні 2 – 3 тижні будуть визначальними. Росіяни робитимуть все можливе, щоб взяти Маріуполь", – наголосив Денисенко.

Він пояснив, що після цього окупанти рухатимуться, ймовірно, обходячи Миколаїв, на Схід – щоб спробувати взяти в оточення наше східне угрупування.

Наша найголовніша задача – зупинити цей рух, не дати можливості їм це зробити і змушувати їх до тяжкої нав'язливої наземної боротьби, де вони програють,

– зауважив Денисенко.

Україні треба ППО

На жаль, попри те, високоточна зброя окупантів – на межі вичерпання, однак в них досі багато малоточної зброї, а в нас мало систем протиповітряної оборони.

"Зараз для нас найважливіше – допомога від міжнародних партнерів щодо ППО. Наразі відбуваються певні дипломатичні домовленості", – додав Денисенко.