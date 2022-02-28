Наступні 24 години будуть вирішальними для України, – Зеленський у розмові з Джонсоном

В Україні вже 5 день триває війна. Президент Володимир Зеленський 27 лютого вчергове поспілкувався з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо російського вторгнення.

Українські захисники героїчно борються з окупантами. Їхньою мужністю захоплюється весь світ.

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Джонсон захоплюється героїзмом українців

Ввечері 27 лютого відбулася розмова Джонсона та Зеленського. Британський прем'єр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення. Окрім цього, він відзначив лідерство президента України у такий важкий час.

Опір українського народу був героїчним,

– додав Джонсон.

За словами Зеленського, він вважає, що наступні 24 години будуть вирішальним періодом для України. Своєю чергою, прем'єр Британії заявив, що зробить все можливе для забезпечення оборонної допомоги ЗСУ з боку своєї держави та союзників.

Лідери країн домовилися продовжувати підтримувати тісні контакти. Окрім цього, Джонсон вчергове підтвердив, що Велика Британія непохитно підтримує суверенітет України.

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