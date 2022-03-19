В наступні 7 днів Росія виснажиться, – екскомандувач армії США

Путін недооцінив реакцію України на вторгнення. Російські війська виснажаться в наступні 7 – 8 днів.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес. За його словами, у росіян проблеми, і вони про це знають.

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Баланс сил зміниться повністю, – Ходжес

"Думаю, в наступні 7 днів Росія виснажиться. У них немає достатньо амуніції, вони зазнають дуже великих втрат і мають проблеми з особовим складом – тому вони просять Сирію дати бійців, тому вони просять Китай допомогти їм", – сказав генерал.

На думку Бена Ходжеса, приблизно тиждень відділяє нас від моменту, коли відповідне становище повністю зупинить росіян. Проте вони все ще будуть здатні обстрілювати міста ракетами.

"Але їх здатність взяти Київ чи інше велике місто – наприклад, Одесу – думаю, через 7 днів вони будуть не здатні на це. І тоді баланс сил зміниться повністю, а переваги України, як от логістична підтримка, покращаться", – заявив генерал.

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