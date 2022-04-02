Наступний крок – це системи ППО, – Краєв про динаміку допомоги від Заходу

Захід почав активно допомагати Україні зі зброєю. Зокрема, нам вже надали оборонне озброєння, яке допомогло зупинити ворога. Тож, ймовірно, далі Україні треба чекати на системи протиповітряної оборони.

Про це заявив експерт з міжнародних питань Олександр Краєв в ефірі 24 каналу.

До теми Захід чекав партизанської війни, але зрозумів, що нам треба постачати зброю, – Арестович

За його словами, заяви останнього тижня зі сторони Лондона та Вашингтона показують, що нас всі будуть підтримувати до кінця.

"Ці країни заявили, що надали нам оборонного озброєння, і українці ефективно його використали, захистили свою територію та зупинили ворога. Але тепер Захід каже, що ми маємо звільнити свою територію та перейти в контрнаступ", – сказав Краєв.

Для цього Британія вже обіцяє Україні:

протибатарейні системи (для наступу),

артилерію з підвищеною дальністю дії,

нові ракети з лазерним наведенням,

більше бойових дронів.

Також, за словами експерта, з’явилася інформація, що Білий дім працює над тим, щоб Україні дати близько 300 – 500 танків радянського зразка, які вони візьмуть у союзників по НАТО. Також США розширила пакет безпекової допомоги на 300 мільйонів доларів.

Насправді наступник крок після цього – це вже системи ППО та ПРО. Кількісна та якісна динаміка того озброєння, яке нам надає Захід, вказує на те, що цей наступний крок вони зроблять та передадуть необхідну нам зброю,

– наголосив Краєв.

Наступним кроком є системи ППО, – аналітик про допомогу від Заходу:



До слова, Захід надає Україні зброю для боротьби проти Росії. І хоча це не важке озброєння, яке нам теж потрібно, але ця зброя – одна з найкращих у світі. Про це наголосив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.