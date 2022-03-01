Наступний крок – відкритий процес над режимом агресора, – Венедіктова про справу в Гаазі

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова пригрозила росіянам Міжнародним кримінальним судом. Вона зауважила, що сховатися буде непросто – європейські вілли тепер не врятують.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вже ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні. Наступний крок – дозвіл Досудової палати суду.

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Міжнародний кримінальний суд забезпечить відповідальність конкретних осіб. Тобто кожен: Путін, його чиновники, депутати, генерали та командири понесуть індивідуальну кримінальну відповідальність.

Сховатися буде непросто, виїхати до європейських вілл, маєтків і на моря теж! Ви вже затопили морем крові нашу землю, тому тепер ваш єдиний пункт призначення – Гаага,

– звернулася Венедіктова до російських агресорів.

Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на затримання в різних країнах світу. Країн, що ратифікували Римський статут МКС – 123. В кожній з них для "орків" буде "червоний прапорець" на кордоні.

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