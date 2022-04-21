Наступний опалювальний сезон в Україні буде без будь-яких енергоресурсів з Росії
Джерело:Економічна правда
Наступний опалювальний сезон 2022 – 2023 років пройде з повною відмовою від російських енергоносіїв.
Нові джерела вугілля
Про це в колонці для видання написав міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, цього опалювального сезону Україна вже змінила частину джерел вугілля – більша частина надійшло морем – з листопада 2021 року надійшло 18 суден (1,424 мільйона тонн).
Читайте також: Попри все, опалювальний сезон провели успішно, почали готуватися до наступного, – Зеленський
Наступного сезону будемо відпрацьовувати логістику вже у плановому режимі. Крім цього, разом з нашими західними партнерами розробляємо механізми диверсифікації джерел та постачання енергоносіїв до Європи,
– написав міністр.
Електроенергія
За його словами, одним із засобів позбутися енергетичної залежності від Росії також стане експорт української електроенергії до європейських країн, який Україна зможе розпочати завдяки об'єднанню з європейською енергосистемою.
Герман Галущенко підкреслив, що наразі головне завдання – зупинити війну.
"Це можна зробити, перекривши вентиль її фінансування. Для цього ЄС потрібно відмовитися від купівлі російських енергоресурсів. Ембарго на імпорт вугілля – перший, але недостатній крок. Це лише 4 мільярди євро, тоді як газ та нафтопродукти коштують понад 87 мільярдів євро на рік для Європи", – додав Галущенко.
Цікаво – через окупантів Чорнобиль розвозиться по світу: дивіться відео