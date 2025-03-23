"Кульгавий яструб", і не тільки: Путін на переговори зі США відправив 2 цікавих персонажів

Переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки продовжуються. Наступний раунд, ймовірно, відбудеться 24 березня 2025 року. Вже відомо, хто представлятиме російську делегацію в Ер-Ріяді.

Політолог Михайло Савва розповів 24 Каналу, що зараз не варто орієнтуватися на слова політиків. Коментарі різних сторін щодо ймовірних перемовин дуже різняться через розбіжності в інтересах, які просуває кожен з опонентів.

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"І навіть офіційні коментарі не варто розглядати як надійне джерело. Джерелом інформації є дії або факти, які ґрунтуються на дослідженнях та великому досвіді", – сказав він.

Склад російської делегації в Ер-Ріяді

Так звана делегація російських експертів відвідає Саудівську Аравію, де пройде ще одна зустріч між з США та Росією.

Михайло Савва підкреслив, що склад представників російської делегації дуже цікавий, адже дає багато інформації про ймовірні наміри Владіміра Путіна.

Мовиться про 2 персони – сенатора Грігорія Карасіна і радника директора ФСБ Сєргєя Бєсєду.

Карасін є головою комітету ради Росії з міжнародних питань. Це впливова фігура, але він не є "яструбом" (не є радикально налаштованим росіянином – 24 Канал). Бєсєда ж точно "яструб", але кульгавий. Це саме той генерал ФСБ, який був головним на українському напрямку. Це була його концепція "Київ за 3 дні",

– зазначив політолог.

Саме завдяки інформації Бєсєди, у Путіна склалось уявлення, що Україна не здатна чинити опір під час повномасштабного вторгнення країни-агресорки.

Зверніть увагу! Після провалу бліцкригу в Україні Владімір Путін почав шукати винних, зокрема звинувативши керівника п'ятого управління ФСБ Сєргєя Бєсєду. Водночас рішення про вторгнення ухвалювалося у вузькому колі осіб, а більшість кремлівських чиновників дізналися про нього в останній момент.

За інформацією російських журналістів-розслідувачів, Бєсєду було позбавлено волі на кілька місяців через провал у розвідці щодо нападу на Україну. Потім його було звільнено.

Такий склад делегації цілком нормальний, адже є начебто притомна людина та "яструб". І коли Бєсєда почне казати, що не можна йти на жодні компроміси щодо війни, то у Кремлі, обов'язково, знайдеться хтось, хто скаже, що його не варто слухати, адже це саме та людина, яка обіцяла "Київ за 3 дні",

– висловився Михайло Савва.

На його думку, таке свідоме формування російської делегації в Ер-Ріяді створює для Кремля можливість домовитися.

Путін затягує процес перемир'я

Політолог вважає, що кремлівський диктатор свідомо затягує перемир'я, проте розуміє, що воно неминуче.

Путіну потрібно більше часу для того, щоб отримати переваги, зокрема, щоб ЗСУ не було у Курській області, та, можливо, окупувати частину Сумщини,

– припустив він.

Все, ймовірно, відбувається для того, аби Росія могла заявити, що у неї є якісь вагомі "козирі".