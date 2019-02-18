Наступною ціллю Путіна може стати агресія щодо порту Одеси, – британський полковник

Російська Федерація може піти на спробу закрити прохід кораблям в Одесу. Якщо Москва хоча б кілька разів заблокує прохід для суден у цей регіон в Чорному морі, то багато з них просто не зважаться знову прямувати до Одеси.

Росія використовує комуністичний стиль ведення війни – хвилеподібний, заявив член Ради реформ у 2016-2017 роках, колишній підполковник британської армії Глен Грант в інтерв'ю "Обозревателю".

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"Усі ці хвилі накочуються не в якомусь одному конкретному місці – хвиля тут, потім хвиля там. Наша проблема в тому, що ми дивимося тільки на військову, бойову складову. Але чимало цих хвиль не є саме такими. Вони бувають дипломатичними, політичними, економічними, фінансовими. Всі ці засоби вони використовуватимуть там, де це можливо. Наступною хвилею може бути спроба закрити прохід кораблям в Одесу. Маючи великі сили неподалік від цього регіону, вони можуть спробувати піти на такий крок", – сказав Грант.

Якщо Росія заблокує прохід кораблів 5-6 разів, то багато суден просто навряд чи наважаться знову прямувати до Одеси. Для них це буде важко через постійні зупинки і простої.

Водночас, Москва може поставити на певну паузу свої військові наміри.

Я не вірю, що Путін чекатиме вічно, адже у нього закінчуються гроші. Тому йому довелося скоригувати свої плани, урізати апетити. Він був змушений зменшити кількість танків і літаків, причому досить серйозно. Але у нього все ще є багато радянської техніки, враховуючи чимало танків, які зосереджені на кордоні. І йому треба використовувати їх, адже він не може собі дозволити тримати їх занадто довго без роботи і водночас не може собі дозволити купувати нові танки,

– вважає військовий.

Україна і світ мають зрозуміти, де правда у словах Кремля, коли його представники говорять про їх озброєння та хизуються новітньою зброєю, сучасними роботами. Можливо, це лише вихваляння та намагання інформаційно вплинути на НАТО.

"Це все хвилі, про які я говорив... Ми повинні дивитися на них комплексно, щоб розуміти – чи буде це військова хвиля, чи фінансова, чи будь-яка інша", – підсумував Грант.

Що відомо про блокування РФ українських портів в Азовському морі? Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка та порти Маріуполя і Бердянська несуть великі збитки. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.