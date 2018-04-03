Настя Каменських "посвітила" сідницями на відпочинку: фото
Популярна співачка та телеведуча Настя Каменських влаштувала собі відпочинок на морі.
Настя виклала кілька селфі з пляжу, на яких продемонструвала свої форми у бікіні.
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Зокрема, Каменських показала свої сідниці і отримала чимала компліментів від шанувальників.
Також співачка показала себе без макіяжу і зізналася, що вже обгоріла на сонці.
Додамо, нещодавно Настя презентувала нову пісню "Дай мне" і відео до неї. Це її другий сольний кліп. Як відомо, співачка у жовтні 2017 року покинула знаменитий дует з Потапом.
Джерело: 24 Канал
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