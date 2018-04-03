Настя Каменських "посвітила" сідницями на відпочинку: фото

Популярна співачка та телеведуча Настя Каменських влаштувала собі відпочинок на морі.

Настя виклала кілька селфі з пляжу, на яких продемонструвала свої форми у бікіні.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 3 Кві 2018 р. о 12:04 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 2 Кві 2018 р. о 11:13 PDT

Зокрема, Каменських показала свої сідниці і отримала чимала компліментів від шанувальників.

Також співачка показала себе без макіяжу і зізналася, що вже обгоріла на сонці.

Додамо, нещодавно Настя презентувала нову пісню "Дай мне" і відео до неї. Це її другий сольний кліп. Як відомо, співачка у жовтні 2017 року покинула знаменитий дует з Потапом.